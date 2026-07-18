ABD'den yeni saldırı dalgası! Patlama sesleri duyuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını, ABD’nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Hürmüzgan Valiliği, son saldırıda can kaybı ya da hasar yaşanmadığını açıkladı.
İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin, ABD’nin bölgede yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından geldiği belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Hürmüzgan Valiliği, ABD’nin Sirik kentine yönelik son saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, saldırı sonrası kentte can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
ALTYAPIDA HASAR OLUŞMADI
Valilik, son saldırıların ardından Sirik kentindeki altyapıda herhangi bir zarar meydana gelmediğini belirtti.
Bölgede güvenlik birimlerinin gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.
HÜRMÜZGAN HATTINDA GERİLİM SÜRÜYOR
Sirik’te duyulan patlama sesleri, Hürmüzgan eyaletinde son günlerde artan askeri hareketliliğin yeni bir halkası oldu.
İran basını, ABD’nin saldırı açıklamalarının ardından bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor.