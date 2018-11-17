ABD'den yeni Gezi gözaltıları için skandal açıklama

ABD'den dün yapılan Gezi olaylarına ilişkin gözaltı kararlarına skandal bir açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Anadolu kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" denildi.