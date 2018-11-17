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ABD'den yeni Gezi gözaltıları için skandal açıklama

ABD Büyükelçiliği dün Gezi'nin derin ayağına düzenlenen operasyona ilişkin skandal bir açıklamada bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:21
ABD'den yeni Gezi gözaltıları için skandal açıklama

ABD'den dün yapılan Gezi olaylarına ilişkin gözaltı kararlarına skandal bir açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Anadolu kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 13:21
  1. ABD Büyükelçiliği
  2. Gezi olayları
  3. gezi olayları gözaltılar

YORUM YAZ

  • MuhoMuho32 dk önce
    Ergenekon, Balyoz vs. bıktık aq, hep aynı film, biz bu filmi çok gördük. ...
  • ihsihs34 dk önce
    PKK ya silah verenlerden başka ne beklenir ki?
  • Sinir disi etSinir disi et1 sa önce
    ABD bu aciklamayi geri cekip ozur dilesinler, yoksa elcisini sinir disi edin gonderin gitsin
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