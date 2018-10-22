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ABD'den yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'a ne yapılacağı konusunda henüz karar verilmediğini belirtti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:37
ABD'den yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD'den yeni bir Cemal Kaşıkçı açıklaması yapıldı. Danışman Jared Kushner, "Kaşıkçı konusunda hâlâ gerçekleri bulma aşamasındayız. Trump ve Pompeo, gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray danışmanı Kushner, Trump yönetiminin Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçekleri bulma aşamasında olduğunu, Suudi Arabistan'ın önemli bir müttefik olduğunu söyledi. Kushner, Trump ve Pompeo'nun Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçeklerin tespit edilmesinin ardından karar vereceklerini, ABD'nin tüm dikkatinin bu olay üzerinde olduğunu ve Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını belirtti.

Kushner ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı olayında şeffaf olması ve durumu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:37
  1. Cemal Kaşıkçı

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