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ABD'den yapılan açıklamada 'Suriye'deki İran unsurlarını vuran' İsrail'edestek

ABD yönetimi, İsrail'in Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedefleri vurmasına destek verdiğini açıkladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:00
ABD'den yapılan açıklamada 'Suriye'deki İran unsurlarını vuran' İsrail'edestek

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Pompeo'nun, Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedefleri vuran İsrail yönetimine destek verdiği açıklamada, "Bakan Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusundan (DMO) kaynaklanan tehditlere karşı İsrail'in kendini savunma ve bölgedeki İsrail varlıklarına karşı muhtemel saldırıları önlemek için harekete geçme hakkını savunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Pompeo ile Netanyahu'nun, "İran'ın Suriye'deki bazı bölgeleri kendi çıkarları için nasıl kullandığını" tartıştıkları da belirtildi.

"İsrail'i tehdit eden tüm DMO unsurlarını vuracağız"

Netanyahu'nun Pompeo'ya, "Her nerede olursa olsun, İsrail'i tehdit eden tüm DMO unsurlarını vuracaklarını ifade ettiği" bilgisi de açıklamada yer aldı.

İsrail ordusu, cumartesi günü akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

 

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:00
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  4. Anadolu Ajansı

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