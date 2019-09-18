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ABD'den vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı

ABD, Suudi Arabistan'da sivil hedeflere yönelik terör ile füze ve drone saldıları tehdidi dolayısıyla bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına uyarıda bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:42
ABD'den vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivil hedeflere yönelik terör ile füze ve drone saldıları tehdidi dolayısıyla vatandaşlarını Suudi Arabistan'a seyahat konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, ABD vatandaşlarına, terörizm ve silahlı çatışma nedeniyle Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına 50 mil (80 km) mesafeye kadar seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Seyahat duyurusunda, terörist grupların, Suudi Arabistan'da olası saldırılar planlamaya devam ettiği belirtilerek, teröristlerin turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, alışveriş merkezlerini ve yerel hükümet tesislerini hedef alarak saldırı yapabileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'a düşman bölgesel aktörlerin, ülke genelinde kritik altyapı, askeri tesisler, havaalanları ve enerji tesisleri ile Kızıldeniz nakliye rotasındaki gemiler gibi çeşitli hedeflere yıkıcı ve bazen öldürücü saldırılar düzenledikleri belirtilen duyuruda, Riyad, Yanbu, Cidde'ye yakın bölgeler, Abha'daki sivil havaalanı, güneydeki askeri tesisler ve belirli petrol ve doğalgaz tesislerinin son saldırı hedeflerine örnek olarak verilebilebileceği ifade edildi.

Öte yandan, İran'ın Yemen'de Husilere ve diğer bölgesel vekil gruplara, drone, füze ve roketler dahil olmak üzere silah tedarik ettiğine işaret edilerek, Husilerin, Suudi Arabistan'daki yerlere saldırı planlamayı ve yapmayı sürdüğünün altı çizildi.

İran destekli gruplarla ilgili şiddetin önemli tehdidi temsil ettiğine dikkat çekilen duyuruda, askeri üslerin yakınında yaşayan ve çalışan ABD vatandaşları ile özellikle Doğu Bölgesi ve Yemen sınırına yakın bölgelerdeki kritik sivil altyapının füze ve drone saldırı riskinin arttığını bildirdi.

Suudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:42
  1. ABD
  2. Seyahat uyarısı
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen
  5. Anadolu Ajansı

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