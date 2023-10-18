ABD'den vatandaşlarına Lübnan çağrısı
Siyonist rejimin Gazze'deki hastane katliamının ardından bölgede tansiyon yükseldi. BM güçleri Lübnan'ı terk ederken ABD'den de Lübnan uyarısı geldi.
Siyonist rejimin Gazze'deki hastane katliamının ardından bölgede tansiyon yükseldi. BM güçleri Lübnan'ı terk ederken ABD'den de Lübnan uyarısı geldi.
ABD, vatandaşlarını Lübnan’a seyahat etmemeleri ve ülkedeki vatandaşlarını da uçuşlar devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları için uyardı. Lübnan Hizbullah Hareketi bugünü siyonistlere karşı 'öfke günü' ilan etmişti.