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Dünya ABD’den vatandaşlarına ‘acil kodlu’ çağrı: Derhal terk edin!
Dünya

ABD’den vatandaşlarına ‘acil kodlu’ çağrı: Derhal terk edin!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 01:35:00 -
ABD’den vatandaşlarına ‘acil kodlu’ çağrı: Derhal terk edin!

ABD ve Ürdün, vatandaşlarına İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ı derhal terk etmeleri konusunda uyarıda bulunarak Lübnan'a seyahat etmekten kaçının çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı yoğun bombardımanın ardından ABD ve Ürdün vatandaşlarına çarpıcı bir uyarıda bulundu.

ABD, LÜBNAN İÇİN DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM VERDİ!

ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına peş peşe uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarının ticari yollar varken ülkeyi terk etmesini istedi. Beyaz Saray yönetimi, yeni çağrısıyla Lübnan için 4. Seviye Seyahat Uyarısı ilan etti.

ABD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hizbullah ve İsrail arasında devam eden çatışmaların öngörülemez doğası ve Beyrut da dahil olmak üzere Lübnan genelinde meydana gelen son patlamalar nedeniyle ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını ticari seçenekler hala mevcutken Lübnan'dan ayrılmaya çağırıyor.

Şu anda ticari uçuşlar mevcuttur ancak kapasiteleri düşüktür. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi halinde ticari uçuş seçenekleri kullanılamaz hale gelebilir. Lütfen Beyrut-Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş seçeneklerini kontrol edin.

ABD Büyükelçiliği, kalmayı tercih eden ABD vatandaşlarına yardımcı olamayabilir."

'LÜBNAN'I DERHAL TERK EDİN!

Ürdün, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Ürdün vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmemeleri yönündeki çağrının yinelendiği aktarıldı.

 

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