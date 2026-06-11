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Dünya ABD'den uyarı: Ülkeyi derhal terk edin
Dünya

ABD'den uyarı: Ülkeyi derhal terk edin

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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ABD'den uyarı: Ülkeyi derhal terk edin

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkat çağrısı yaptı. Yapılan uyarıda, ABD vatandaşlarının Irak’a gitmemesi, ülkede bulunanların ise vakit kaybetmeden ayrılması istendi.

Büyükelçilikten yapılan uyarıda, son bölgesel gelişmeler nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri tavsiye edildi.

Seyahatlerde aksaklıklar veya hava sahasının önceden haber verilmeksizin aniden kapatılması gibi durumlarının da yaşanabileceği aktarılarak, ABD vatandaşlarına herhangi bir nedenle Irak'a seyahat etmemeleri ve Irak'ta bulunanlarının da derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

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