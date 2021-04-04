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Dünya ABD'den Ürdün Kralı 2. Abdullah'a destek
Dünya

ABD'den Ürdün Kralı 2. Abdullah'a destek

Ürdün'deki darbe girişimi iddiası üzerine açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 05:11:00 -
ABD'den Ürdün Kralı 2. Abdullah'a destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de arasında olduğu bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "Ürdün'deki gelişmeleri yakından izliyoruz ve Ürdünlü yetkililerle temas halindeyiz. Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ülkede bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasının ardından Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Hamza bin Hüseyin'in avukatı BBC'ye video kaydı göndermişti.

Hamza bin Hüseyin video kaydında, ev hapsine alındığını açıklayıp yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

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