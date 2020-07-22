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Aktüel

ABD'den Ukraynalı iki siber suçlunun yakalanması için 1 milyon dolar ödül

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:45:17 -
ABD'den Ukraynalı iki siber suçlunun yakalanması için 1 milyon dolar ödül

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, siber suçlar işlediği tespit edilen iki Ukrayna vatandaşının yakalanması ve suçlanması konusunda bilgi paylaşan kişilere 1'er milyon dolara kadar ödül vereceklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, siber suç başta olmak üzere çok uluslu organize suçlarda yer alan Ukrayna vatandaşları Artem Viacheslavovich Radchenko ve Oleksandr Vitalyevich Ieremenko'nun yakalanması ve suçlanması için herhangi bir bilgi getiren herkese 1'er milyon dolar ödül vereceğini duyuruyor." ifadesini kullandı.

Siber suçluların hiçbir ülkede hukukun üstünlüğünü tanımadığına işaret eden Pompeo, "Siber suçlar, dünyanın her yerine ulaşmışken bu suçluları adalet önüne çıkaran ve masum vatandaşlarını koruyan tüm hükümetlerin iş birliği ve koordinasyonunu olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Gizli Servisinin, ocakta Radchenko ve Ieremenko'ya internet üzerinden dolandırıcılık konusunda 16 ayrı suçlama yönelttiğini aktaran Pompeo, söz konusu iki kişinin binlerce gizli dosyayı çalmak için veri toplama sistemlerini de hacklediğini vurguladı.

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