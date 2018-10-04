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ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım

YONHAB'ın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Türkiye'den iki şahıs ve bir şirketin isimlerinin de bulunduğu yeni bir yaptırım listesi açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:00
ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım

Güney Kore haber ajansı YONHAB'ın haberine göre; ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'den iki şahıs ve bir şirketin isimlerinin de bulunduğu yeni bir yaptırım listesi açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye karşı yeni bir yaptırım listesi açıkladı.

Kuzey Kore ile çalışan birey ve şirketlerin yer aldığı listede Türkiye'den de isimlerin bulunması dikkat çekti.

Türkiye'den iki şahıs ve bir şirketin isimleri de var

Listede, Türkiye'den iki şahıs ve bir şirketin isimleri bulunuyor.

Ayrıntılar Geliyor…

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:00
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. yaptırım
  4. Güney Kore
  5. YONHAB

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