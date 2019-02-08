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ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'

Geçtiğimiz dönemde Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş açan ABD, şimdi de psikolojik savaşa yöneldi. Türkiye'nin Venezuela'ya olan desteği sonrası Türkiye'yi bölünmüş harita ile gösteren ABD yönetimi, Washington'daki Türk heyetinin Suriye'deki terör operasyonuna yönelik kararlı duruşuna cevaben ABD Deniz Kuvvetleri'nin resmi hesabına, İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait savaş gemisinin fotoğrafını arka plan olarak ayarlayarak cevap verdi.

08 Şubat 2019 Cuma 16:43
ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'

Türkiye'ye yönelik hemen her dönem çok ciddi bir 'psikolojik harp' faaliyetleri yürüten ve 'kara propaganda' örneklerine imza atarak Türk Milleti'nin algısıyla oynayan ABD, ülkemize yönelik bu tür faaliyetlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da Maduro'yu ve Guaido'yu destekleyen ülkelerin haritalarına yer verilmiş, haritada Türkiye bölünmüş olarak resmediliyordu.



Şimdi de Deniz Kuvvetleri'nden fotoğraflı mesaj

Bu haritanın tartışmaları devam ederken bu kez ABD Deniz Kuvvetleri'nin Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan fotoğraf tepkilere neden oldu.


US Navy hesabının arka planında kullanılan fotoğrafta İstanbul Boğazından geçen ABD donanmasına ait bir geminin fotoğrafına yer verildi.

Amerikan Donanması'nın Resmi Twitter hesabı

Bilindiği üzere Boğaz'dan geçen ABD donanması unsurları kimi zaman ellerinde silahlarla güverteye çıkarak bu şekilde kasıtlı olarak fotoğraflarının çekilmesini sağlamışlardı.

Daha önce de yapmışlardı

ABD Donanması'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından daha önce de küstah bir kutlama mesajı yayınlandı.


Donanma Günü'nün 241. yılını kutlayan mesajda, Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesinin konu alındığı Berberi Savaşı'nın temsili tablosu kullanıldı. Amerikalılar, bu savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça yüklü miktarda vergi ödüyordu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:43
  1. İstanbul
  2. US Navy
  3. istanbul boğazı
  4. ABD deniz kuvvetleri

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş25 dk önce
    arkasında kaşıntısı var yahudistan abd sinin
  • Ramazan alganRamazan algan27 dk önce
    ABD elinden geleni ardina koymuyor,bizimkilerde kaimdostum Tramp diye hitap ediyor.
  • hercaihercai41 dk önce
    Evet evet ama Incirlik Ussu nedense kapatilamadi! Turkiye yi ikiye degil 15 e bolmek istiyorlar, Turkiye farkinda degil!
  • vatandasvatandas42 dk önce
    Bu siyonist kahbe abd iyice azdı şişkin canı ni yer insallah Allahim in gazabi abd israil ve tüm ab ülkeler i üzerine olsun bu musluman alemin e de şuur versin uyanış versin insallah
  • VATANDAŞ VATANDAŞ 43 dk önce
    Haritaya kanal İstanbulu çizmeye çalışmışlar ama yerini bulamamışlar , bunlara biri 1915 i hatırlatsın ,ingiliz donanmasının nasıl rezil kepaze olduğunu anlatsın , ordan Türkler gemilerinin fotoğrafını geçirmez ,öyle sallana sallana.
  • KartalKartal44 dk önce
    Abd bize bunları vererek örneğin yarım Türkiye haritası ve istanbul görseliyle istihbarat verip yardım mı etmek istiyor biz anlamıyoruz yoksa hakkaten artık göstere göstere geliyor da yavaş mı kaliyoz? Münbiç çok gecikti bizi baya eğlediler gibime geliyor
  • emkemk46 dk önce
    işte böyle fotoğraflarda kalır hayalleriniz :))) gücünüz yetiyorsa çıkarsınız karşımıza.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 48 dk önce
    Şerefsiz İki Yūzlū ABD, Belanı Arıyorsun, Kesinlikle Bulacaksın. Hiç Şüphesiz.
  • YasinYasin54 dk önce
    Kameralar önünde "Eyyyy Amerika" dersin koyunların da şakşaklar. İşin aslını sorgulayan mı var sanki? Sorsalar şöyleyiz böyleyiz diye ahkam kesersiniz ama şeytan abd'nin donanması senin ülkenin kalbinin ortasından savaş gemisiyle böyle geçer işte. Hala daha şunlara inananları Allah ıslah etsin İnşaAllah.
  • konyalıkonyalı54 dk önce
    Viyetnamdan nasıl kaçtınız ıraka girdiniz çıkamadınız kahpe çocukları sabrımızı taşırmayınsizin gibi belki silahlarımız yok ama bir askerimiz on tane coniye bedel korkaklar kalleş amerika
  • Erdem Yılmaz Erdem Yılmaz 55 dk önce
    Alacaklari papazda yok acaba neden???...
  • KamilKamil55 dk önce
    Demek ki artık amerikaya hem incirlik üssünü hemde istanbul boğazını kapatma zamanı gelmiş geçiyor.Ey yöneticilerimiz Biz Amerikaya karşı mücadele konusunda Venezuala halkından daha aşağı değiliz.
  • meltemb41meltemb4159 dk önce
    daha kuzey koreyle savaşmaya tırsan bir abddeccali türkleri korkutmuş çok korktuk ya geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

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