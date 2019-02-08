ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'

Türkiye'ye yönelik hemen her dönem çok ciddi bir 'psikolojik harp' faaliyetleri yürüten ve 'kara propaganda' örneklerine imza atarak Türk Milleti'nin algısıyla oynayan ABD, ülkemize yönelik bu tür faaliyetlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da Maduro'yu ve Guaido'yu destekleyen ülkelerin haritalarına yer verilmiş, haritada Türkiye bölünmüş olarak resmediliyordu.





Şimdi de Deniz Kuvvetleri'nden fotoğraflı mesaj

Bu haritanın tartışmaları devam ederken bu kez ABD Deniz Kuvvetleri'nin Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan fotoğraf tepkilere neden oldu.



US Navy hesabının arka planında kullanılan fotoğrafta İstanbul Boğazından geçen ABD donanmasına ait bir geminin fotoğrafına yer verildi.

Amerikan Donanması'nın Resmi Twitter hesabı

Bilindiği üzere Boğaz'dan geçen ABD donanması unsurları kimi zaman ellerinde silahlarla güverteye çıkarak bu şekilde kasıtlı olarak fotoğraflarının çekilmesini sağlamışlardı.

Daha önce de yapmışlardı

ABD Donanması'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından daha önce de küstah bir kutlama mesajı yayınlandı.



Donanma Günü'nün 241. yılını kutlayan mesajda, Türk bayrağıyla savaşan insanların öldürülmesinin konu alındığı Berberi Savaşı'nın temsili tablosu kullanıldı. Amerikalılar, bu savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça yüklü miktarda vergi ödüyordu.