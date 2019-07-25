ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü 'Türkiye'ye yaptırım' tartışması hakkında açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden Türkiyeye yapılması beklenen yaptırım hakkında açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle oldu: "Türkiye bugüne kadar Suriye’de DAEŞ’le mücadelede çok çaba sarfetti. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım. Bakan ve Başkan bu konuda bir karara vardığında açıklarız" Ayrıntılar geliyor...

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