ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamasında bulundu.25 Temmuz 2019 Perşembe 22:45
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü 'Türkiye'ye yaptırım' tartışması hakkında açıklamada bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden Türkiyeye yapılması beklenen yaptırım hakkında açıklama yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle oldu:
"Türkiye bugüne kadar Suriye’de DAEŞ’le mücadelede çok çaba sarfetti. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım. Bakan ve Başkan bu konuda bir karara vardığında açıklarız"
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