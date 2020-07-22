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Dünya

ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Tüm eylemlerinizi durdurun

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamlelerinin ardından Rodos ve Meis Adaları arasında NAVTEX ilan etmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığından skandal bir açıklama yapıldı. Açıklamada " bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:28:00 -
ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Tüm eylemlerinizi durdurun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru hakları kapsamında attığı hamlerle ilgili skandal bir açıklama yaptı.

Bakanlık, Türkiye'ye Meis Adası yakınlarında her türlü eylem planını iptal etme ve Yunanistan ile gerilimi artıracak eylemlerden uzak durma çağrısında bulundu.

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ajansa yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin Navtex ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti.

Yunanistan ordusunun, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında sondaj çalışmaları başlatma niyetinin ardından alarma geçirildiği ifade edilmişti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle

Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle

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