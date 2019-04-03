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ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mika Pence, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" ifadelerini kullandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:53
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'da S-400 alımına ilişkin yorum yaptı. Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" dedi.

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"F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır"

NATO Engages Forumu'nda açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin yorum yaptı.

"Türkiye seçimini yapmalı" diyen Pence, "Dünyanın en başarılı askeri ittifakının önemli bir ortağı olarak kalmak mı istiyor yoksa pervasız kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske atmak mı istiyor?" ifadelerini kullandı.

Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:53
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. İSKİ
  4. Mike Pence
  5. S-400 hava savunma sistemi
  6. S-400

YORUM YAZ

  • AydınAydın42 dk önce
    F35 i gözüne sok. O iş bitti diyoruz, halen konuşuyor zevenk.
  • SelimSelim45 dk önce
    Sen hala ordamısın ey abd. Türkiye kendisine göre doğru olan seçimini çoktan yaptı.
  • hercaihercai58 dk önce
    Tenekedende korkuyor ABD! Haa tabii ki bas dusmanimiz oldugu icin! Melunlar!
  • ToprakToprak1 sa önce
    Şu şeref yoksunlarına bir yetlili çıkıpta F35 nizi alın münasip bir yerinize monte edin dese artık

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