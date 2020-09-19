ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın provokasyonları sonrası artan gerilime şer odakları da müdahil oluyor. Özellikle Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkelerin arka çıktığı Atina'ya son günlerde ABD'de açık açık arka çıkmaya başladı.

Son olarak 17 Eylül'de bombardıman uçaklarını Yunan hava kuvvetleri ile Türkiye yakınında uçuran ABD, bu kez yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Tarih verildi

ABD, Yunan güçleri ile birlikte 23 Eylül'de Doğu Akdeniz'de B-52 bombardıman uçağını uçuracak.

Son gelişmelere ilişkin konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Eliot Engel, Türkiye'yi kışkırtıcı eylemlere imza atmakla suçladı.

Küstah sözler

Yunan yanlısı üyesi Engel yaptığı açıklamada, 'Sadece Amerika’nın karşıtlarına yarayacak, NATO içi bir çatışmayı engellememiz son derece önemlidir' ifadelerini kullandı.