  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi
Dünya

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye karşıtı yeni bir hamle yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 07:19:00 -
ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın provokasyonları sonrası artan gerilime şer odakları da müdahil oluyor. Özellikle Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkelerin arka çıktığı Atina'ya son günlerde ABD'de açık açık arka çıkmaya başladı.

Son olarak 17 Eylül'de bombardıman uçaklarını Yunan hava kuvvetleri ile Türkiye yakınında uçuran ABD, bu kez yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Tarih verildi

ABD, Yunan güçleri ile birlikte 23 Eylül'de Doğu Akdeniz'de B-52 bombardıman uçağını uçuracak.

Son gelişmelere ilişkin konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Eliot Engel, Türkiye'yi kışkırtıcı eylemlere imza atmakla suçladı.

Küstah sözler

Yunan yanlısı üyesi Engel yaptığı açıklamada, 'Sadece Amerika’nın karşıtlarına yarayacak, NATO içi bir çatışmayı engellememiz son derece önemlidir' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı
Gündem

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! Abdullah Çiftçi bu kez tarih vererek çocukları uyardı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüs pandemisi ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı...
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı