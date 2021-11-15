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Gündem ABD'den Türkiye'ye karşı yeni bir hamle daha! İyice sınırları zorluyorlar
Gündem

ABD'den Türkiye'ye karşı yeni bir hamle daha! İyice sınırları zorluyorlar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet, geçtiğimiz günlerde görevden alındığı söylenen YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’le görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 07:38:00 - 2021-11-15 07:39:27
ABD'den Türkiye'ye karşı yeni bir hamle daha! İyice sınırları zorluyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir heyet, Suriye'de bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG elebaşı Mazlum Kobani'yle bölgede bir araya geldi.

İki teröristle görüştüler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.

Kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istediler

Bölgeye yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.

Görevden alındığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Mazlum Kobani, alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildiği öne sürülmüştü. Mazlum Kobani'nin yerine sözde SDG Genel Komutanlığına Mahmut Reş atandığı iddia edilmişti.

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