ABD'den Türkiye'ye karşı alçakça hamle! O mesajımızı anlayan anlar, anlamayan sonuçlarına katlanır

ABD, Suriye'de PKK’ya destek vererek sözde yerel seçimler yapılmasını sağlamaya çalışırken, Eray Güçlüer, bu seçimlerin meşru olmadığını ve uluslararası hukuk tarafından tanınmadığını yazdı. Türkiye'nin bu seçim oyununa karşı sert tepki gösterdiğini ifade eden Güçlüer, "ABD'nin Suriye'deki yeni entrikası"na dair şunları kaydetti:

"ABD desteğinde önce 30 Mayıs daha sonra 11 Haziran'a ertelenen Suriye PKK'sının yapmak istediği sözde yerel seçimler, Suriye'de sıkışan ABD ve Avrupa'nın terör aparatı PKK'yı kurtarma çabasından başka bir şey değil. Dikkat edilirse PKK'lıların birdenbire yerel seçim yapmak akıllarına geldi. Adeta tutuşmuşçasına hemen seçim hazırlıklarına giriştiler. Çoğu küçük köy ve kasabadan oluşan yüzden fazla yerleşim yerinde sandık kuracaklarını açıkladılar. Neler oluyor ne yapıyor bunlar derken bir de baktık ki bu işin arkasından ABD'nin Ortadoğu koordinatörü karanlık adam McGurk çıkıverdi. Durum anlaşıldı. ABD derin devleti PKK'yı Suriye'de tutabilmek için yeni bir entrika peşinde.

SEÇİMLER MEŞRU DEĞİL

PKK'lılar Suriye'de belediye başkanları seçmek istiyorlar ama hangi kanun hangi kural buna cevaz veriyor diye sormuyorlar. Ne Suriye anayasası ve Suriye kanunları ne de uluslararası hukuk böyle bir sözde seçimin yapılmasını onaylamıyor. Yani PKK'lılar işi tek taraflı bir oldubittiye getirmek istiyorlar. Ayrıca Suriye'de PKK dışındaki başta Kürtler olmak üzere bütün diğer halk kesimleri bu seçime karşılar ve tanımayacaklarını ilan ettiler. Dahası emperyalizmin maşası olan PKK aparatlarının bu seçim oyununa karşı Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM) tarafından Suriye'nin Azez şehrinde haziran ayı başında "Radikal, İstibdat ve Terörden Arındırılmış, Özgür ve Bölünmemiş Suriye'ye Doğru" ismiyle anılan bir konferans düzenleneceği ve PKK'nın seçim entrikasına karşı ortak tavır alınacağı açıklandı.

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AMAÇ PKK'YI MEŞRULAŞTIRMAK

Terör örgütünün Suriye'de yapmak istediği sözde yerel seçimlerin amacı demokratik bir ortam tesis etmek değil sanki arkalarında halk desteği varmış gibi göstererek kendilerine uluslararası ortamda bir meşruiyet kazandırmaya çalışmaktır. Önce kendi adamlarını belediye başkanı olarak ilan edecekler, daha sonra bu sözde belediyeleri birleştirip özerk bölgeler inşa etmeye çalışacaklar. Bu da yetmeyecek ilan ettikleri sözde özerk bölgeleri birleştirip bir teröristan kurmaya çalışacaklar. Yerseniz? Bu arada belirteyim sözde bu yerel seçimlere halk katılamıyor. Diyeceksiniz ki halk katılamıyorsa nasıl olacak? Buna da bir formül bulmuş PKK'lılar. Seçimlere katılabilmek için mutlaka SDG içinde silahlı üye olmak gerekiyor. Yani silahlı terörist değilseniz seçimlerde oy kullanamıyorsunuz. Ne kadar demokratik değil mi? Fakat dahası da var. Sadece üye olmak da yetmiyor ayrıca PKK'lıların oluşturduğu kurullardan da onay almanız gerekiyor. Ancak bundan sonra uygun görülürseniz oy kullanabiliyorsunuz. Sonuçta PKK'lıların kullandıkları oylarla PKK'lıların seçileceği sonucu önceden belli bir sözde seçim yapılmak isteniyor.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ

Türkiye ABD'nin PKK üzerinden Suriye'de yapmak istediği entrikaya karşı tepki göstermekte gecikmedi. 28 Mayıs Salı günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği" ifade edildi. Türkiye kısaca böyle bir seçim oyununu tanımayacağını ve PKK'lıları her gördüğü yerde vurmakta tereddüt etmeyeceğini söylemiş oldu. Bu mesajı anlayan anlar, anlamayan sonuçlarına katlanırlar. Benden söylemesi."