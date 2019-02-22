0553 313 94 23

ABD'den Türkiye'ye ilginç teklif! 'DAEŞ'lilerin çocuklarına siz bakın'

Türkiye Suriye'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı DAEŞ'lilerin çocuklarını kurtarmak için çalışma yürütürken ABD'den Türkiye'ye ilginç bir teklif geldi. ABD, “ABD ya da AB vatandaşı DAEŞ'lilerin çocuklarının korunmasını da siz üstlenin” teklifinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 09:54
ABD'den Türkiye'ye ilginç teklif! 'DAEŞ'lilerin çocuklarına siz bakın'

Suriye'de terör örgütü DAEŞ’e katılan ve halihazırda terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin denetimi altında bulunan ABD ve AB vatandaşlarının çocukları için çözüm arayışına giren ABD yönetimi, geçen günlerde hükümetin göçle ilgili üst düzey temsilcilerinden oluşan bir heyeti Türkiye’ye gönderdi.

Ayrım yapılmamalı

Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan görüşmelerde Suriye’de DAEŞ örgütüne katıldıktan sonra anne ya da babasıyla birlikte tutuklanan çocuklarla birlikte, bölgede yaşayan savaşçı ailelerin çocuklarının durumu gündeme geldi. İki ülke arasında, çocukların yaşanan gelişmelerden etkilenmemesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirilirken, Türk Kızılayı’nın da bu konuda yapabileceği yardımların kapasitesi değerlendirildi.

Ortak sorumluluktur

Her iki ülke yetkilileri, gerek rejim yanlısı savaşçı ailelerin, gerekse de rejim muhalifi olan savaşçı ailelerin çocuklarının ayrım yapılmaksızın korunma altına alınması gerektiği konusunda fikir birliğini bir kez daha teyit etti. ABD’li yetkililer bu görüşmede Türkiye’ye “Bu çocukların korunmasını ve sorumluluğunu siz üstlenin” teklifinde bulundu.

Türk tarafı ise Kızılay’ın bölgede yaptığı çalışmaları anlatırken, “Türkiye, bu anlamda bölgede yeterince koruma sağlıyor. Kurtarabildiği kadar çocuğu bölgeden kurtarıyor; ancak DAEŞ savaşçılarının birçoğu ABD, İngiltere ya da Avrupa vatandaşı. Her ülkenin kendi vatandaşını koruma sorumluluğu var. Bu konuda ortak sorumluluk üstlenilmeli” yanıtını verdi.

Suriye’de bu şekilde yaklaşık 3 bin ailenin olduğu tahmin edilirken, savaşçı grupların ele geçirdikleri bölgelerde kadın ve çocukları esir aldıkları ve bu çocukları aileleriyle birlikte cezalandırdıkları biliniyor.

Trump: O kadın ülkeye dönmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ’e katılmak üzere Suriye’ye giden ancak pişman olarak geri dönmek isteyen Hoda Muthana’nın (24) ABD’ye geri alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Trump, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu yönde talimat verdiğini söyledi. Pompeo’nun yaptığı açıklamada ise Muthana’nın ABD vatandaşı olmadığı ifadesi yer alırken, Muthana’nın ailesi kızlarının ABD vatandaşı olduğunda ısrarcı. Muthana, Yemenli bir diplomatın ABD’de dünyaya gelen çocuğu. Ancak diplomat çocuklarına ABD’de doğsa da otomatik olarak vatandaşlık verilmiyor. Hoda Muthana ise doğduğunda babasının çoktan diplomatlıktan ayrıldığını iddia ediyor.

Vatandaşlığı alındı

Benzer bir tartışma İngiltere’de de yaşanıyor. 4 yıl önce 15 yaşındayken Suriye’de DAEŞ’e katılan Şamima Begum’u İngiltere vatandaşlıktan çıkardı. 19 yaşında olan ve geçen günlerde Suriye’de doğum yapan Begum, DAEŞ’e katılmaktan pişman olmadığını söylüyordu.e

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:54
  1. daeş
  2. ABD

YORUM YAZ

  • ihsanihsan22 dk önce
    yuh yani deaşı hem kuracak hemsavaştırcak türkiyeye saldırtacaksın sonrada utanmadan onların çocuklarına bak diyorsun ancak senin gibi kalleş zalim katiden böyle karar çıkar abd
  • HalilHalil23 dk önce
    II. Mahmut a ingilizler (1731 olsa gerek) derki; bizim elimizde bir sürü ana babası olmayan 15 yaş altı yetim öksüz var, bunlara ülke siz bakar mısınız? Kendi mekteplerinizde okutup DİNLERİNİ bile değiştirebilirsiniz der.İngilizinuzun uğraşları sonucu II. Mahmut Sevap ta kazanacağız diye öneriyi kabul eder. Sayı kaynaklarda 3bin ile 50 bin arasında değişiyor Belli bir zaman sonra İngiliz sefareti derki; çocuklar memleketten uzak oldukları için canları çok sıkılıyor sefaretimiz haftada bir bu çocuklarla görüşebilirler mi teklifi yapılır Osmanlı iyi niyetle teklif kabul eder. Bu görüşmeler ile çocuklar ne asıl dinini unutur nede dilini. Bu çocuklar zamanla İngilize ajan olarak hizmet etmeye başlar. Osmanlının yıkılışında bu ajanlar (Güya Osmanlı Vatandaşı) baş rol oynamışlardır.Kaynak Çeşitli Türk Eğitim Tarih kitapları, Turgut Özakmanın Şu Çılgın Türkler isimli kitabı. AMAN DİKKAT AMAN DİKKAT YİNE AYNI OYUNA DÜŞMEYELİM. LÜTFEN YÖNETİCİLERİMİZİ UYARIN!!!
  • HarunHarun31 dk önce
    O cocuklari alip tipki osmanlidaki yeni ceriler gibi egitip bunlarin uzerine salmali....anladiklari tek dil o...
  • gülgül42 dk önce
    sakın ,sakın , sakın ha.
  • Davut DavutDavut Davut45 dk önce
    çocuklar masumdur. Türkiyeye gelen çocuklar İslam fıtratı üzerine yetiştirilir Avrupa'ya kaptırılan çocuklar ise Hristiyan adetleri üzerine yetiştirilir Her nereden gelirse gelsin hiçbir çocuğu Avrupa yollamıyor biz Biz Türkiye olarak Müslüman insanlar olarak yerleştirip yetiştirelim
  • sukrusukru47 dk önce
    Ulan sizin p.çlerinize baktığımız yetmiyor gibi birde p.çlerinizin p.çlerinemi bakacağız.Bana kalsa ülkedeki tüm Esed sever piçleri Esed'in yanına postalar,Oradaki tüm mazlum ve masum müslümanları ülkeye alırdım.
  • yılmazyılmaz51 dk önce
    Türkiye hayır kurumu degil sizin vatandaşınız rahat yaşayacak biz onun bunun çocuklarınla ugraşacaz yok artık cehennem olun en kısa sürede yerle bir olun şu mubarek cuma günü
  • yusuf toygunyusuf toygun51 dk önce
    bize dadılık teklif etme cesaretin bu coni nereden almaktadır?
  • vagifvagif52 dk önce
    Olar niyedeolmasin.Irakda muharibe edinkackinlarTurkiyeye Suriyedekarisiklik sal KackinlarTurkiyeye Aynen Afkanistan SimdideDEAS coculararvadusaklar NeftSizin derdbelalar TURKIYENI

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şıktaşlı’nın hareketi takdir topladı
  1. Şıktaşlı’nın hareketi takdir topladı
  2. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
  3. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
  4. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
  5. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
  6. Antalya Bisiklet Turu
  7. YHT kazazedelerinden Ankara..
  8. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
  9. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
  10. Hollanda’da camiye saldıranların..
  11. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
  12. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
  13. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
  14. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
  15. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
  16. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
  17. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
  18. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
  19. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
  20. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
  21. Bakan açıkladı: O borçlar..
  22. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
  23. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
  24. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
  25. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
  26. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
  27. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
  28. Siber polisi banka müşterilerini..
  29. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
  30. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

Günün Karikatürü

22 Şubat 2019
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...