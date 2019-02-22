ABD'den Türkiye'ye ilginç teklif! 'DAEŞ'lilerin çocuklarına siz bakın'

Suriye'de terör örgütü DAEŞ’e katılan ve halihazırda terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin denetimi altında bulunan ABD ve AB vatandaşlarının çocukları için çözüm arayışına giren ABD yönetimi, geçen günlerde hükümetin göçle ilgili üst düzey temsilcilerinden oluşan bir heyeti Türkiye’ye gönderdi.

Ayrım yapılmamalı

Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan görüşmelerde Suriye’de DAEŞ örgütüne katıldıktan sonra anne ya da babasıyla birlikte tutuklanan çocuklarla birlikte, bölgede yaşayan savaşçı ailelerin çocuklarının durumu gündeme geldi. İki ülke arasında, çocukların yaşanan gelişmelerden etkilenmemesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirilirken, Türk Kızılayı’nın da bu konuda yapabileceği yardımların kapasitesi değerlendirildi.

Ortak sorumluluktur

Her iki ülke yetkilileri, gerek rejim yanlısı savaşçı ailelerin, gerekse de rejim muhalifi olan savaşçı ailelerin çocuklarının ayrım yapılmaksızın korunma altına alınması gerektiği konusunda fikir birliğini bir kez daha teyit etti. ABD’li yetkililer bu görüşmede Türkiye’ye “Bu çocukların korunmasını ve sorumluluğunu siz üstlenin” teklifinde bulundu.

Türk tarafı ise Kızılay’ın bölgede yaptığı çalışmaları anlatırken, “Türkiye, bu anlamda bölgede yeterince koruma sağlıyor. Kurtarabildiği kadar çocuğu bölgeden kurtarıyor; ancak DAEŞ savaşçılarının birçoğu ABD, İngiltere ya da Avrupa vatandaşı. Her ülkenin kendi vatandaşını koruma sorumluluğu var. Bu konuda ortak sorumluluk üstlenilmeli” yanıtını verdi.

Suriye’de bu şekilde yaklaşık 3 bin ailenin olduğu tahmin edilirken, savaşçı grupların ele geçirdikleri bölgelerde kadın ve çocukları esir aldıkları ve bu çocukları aileleriyle birlikte cezalandırdıkları biliniyor.

Trump: O kadın ülkeye dönmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ’e katılmak üzere Suriye’ye giden ancak pişman olarak geri dönmek isteyen Hoda Muthana’nın (24) ABD’ye geri alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Trump, Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu yönde talimat verdiğini söyledi. Pompeo’nun yaptığı açıklamada ise Muthana’nın ABD vatandaşı olmadığı ifadesi yer alırken, Muthana’nın ailesi kızlarının ABD vatandaşı olduğunda ısrarcı. Muthana, Yemenli bir diplomatın ABD’de dünyaya gelen çocuğu. Ancak diplomat çocuklarına ABD’de doğsa da otomatik olarak vatandaşlık verilmiyor. Hoda Muthana ise doğduğunda babasının çoktan diplomatlıktan ayrıldığını iddia ediyor.

Vatandaşlığı alındı

Benzer bir tartışma İngiltere’de de yaşanıyor. 4 yıl önce 15 yaşındayken Suriye’de DAEŞ’e katılan Şamima Begum’u İngiltere vatandaşlıktan çıkardı. 19 yaşında olan ve geçen günlerde Suriye’de doğum yapan Begum, DAEŞ’e katılmaktan pişman olmadığını söylüyordu.e