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Dünya ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama
Dünya

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-17 23:58:00 - 2024-01-18 00:00:17
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kirby, F-16'ların satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti. ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.

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