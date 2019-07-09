ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!

CNBC'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin tehdit içeren açıklamalarda bulundu.

Kanala konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "S-400 teslimatını tamamlarsa Türkiye'nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.

"Bir Rus sistemi bu standarda uymayacaktır"

İsmi açıklanmayan yetkili, "NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilecek askeri teçhizat tedarik etmesi gerekiyor. Bir Rus sistemi bu standarda uymayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra yetkili, NATO müttefikleri ve ABD'nin Türkiye'ye diğer füze sistemlerini önerdiğini dile getirdi.

CNBC, Pentagon ve Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediğini belirtti.

ABD, Rusya yapımı bir sistem olduğu için Türkiye'nin S-400 satın almasına karşı çıkıyor. Türkiye'nin, kendi üretimi olan ve NATO sistemine entegre edilebilecek Patriot savunma sistemlerini almasını istiyor.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk yetkililerse, ABD'nin yaptırım kartını oynamış olmasına rağmen Rusya'dan S-400 satın alma konusunda geri dönüş olmayacağını defalarca söyledi.

S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.