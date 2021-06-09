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Dünya ABD'den Türkiye'nin teklifine cevap
Dünya

ABD'den Türkiye'nin teklifine cevap

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Afganistan için yaptığı teklifle ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 12:30:00 -
ABD'den Türkiye'nin teklifine cevap

Türkiye, ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifinde bulundu. Teklifle ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Kirby, Karzai Havalimanı ile ilgili Türk yetkililerle görüşme yapılması gerektiğini ifade etti.

 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifine ilişkin Türk yetkililerle görüşmelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Voice of America'da yer alan habere göre, Sözcü Kirby, NATO askerlerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ederken, Türkiye'nin geri çekilmenin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifiyle ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Kirby, "Bildiğim kadarıyla havaalanında güvenliğin tam olarak nasıl sağlanacağı, bunu kimin yapacağı ve hangi çerçevede yürütüleceğiyle ilgili henüz nihai bir karar alınmadı." ifadesini kullandı.

NATO zirvesinde konunun ele alınıp alınmayacağıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten Kirby, Türkiye'nin Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusundaki planlarıyla ilgili Türk yetkililerle de görüşmelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

 

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