ABD'den Türkiye ve Suriye açıklaması! 'Desteklemiyoruz'

Suriye'de 12 yıldır süren iç savaş nedeniyle 10 binlerce insan hayatını kaybetti, bölge terör örgütleri ve onların finansörleri, koruyucularının oyun sahası haline geldi.

10 milyondan fazla insan da Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelere ve Avrupa'ya sığınmak zorunda kaldı.

12 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşşar Esed ile görüşebileceğini, ilişkileri normalleştirebileceklerini belirtti.

ERDOĞAN'IN SURİYE MESAJI SONRASI ESED TEK ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söylemişti.

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Şam yönetimi, Esed'in gazetecilerin sorularını yanıtlarken çekilmiş videosunu paylaştı.

Videoda Esed, Erdoğan ile Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini söylemişti.

ABD, TÜRKİYE-SURİYE NORMALLEŞMESİNDEN RAHATSIZ

Yangın yerine dönen coğrafyayı biraz olsun rahatlatacak gelişme, ABD'yi rahatsız etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rûdaw Washington Büro Müdürü Diyar Kurda'nın e-posta ile gönderdiği soruları yanıtladı.

Bakanlık sözcüsü, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" dedi.

"SİYASİ BİR ÇÖZÜM OLMADAN, ESED REJİMİ İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ"

Ayrıca, bir diğer yanıtında şunları belirtti:

"ABD olarak, bu soruna siyasi bir çözüm yönünde ciddi bir ilerleme görmediğimiz sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumu, insan hakları ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları çağrısında bulunduk."

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