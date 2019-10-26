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ABD'den Türkiye ve Erdoğan açıklaması: Keşke bunu hiç yapmasalardı

Ankara-Washington hattında ciddi gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemleri krizinde sular bir nebze durulmuş gibi görünse de görüşmeler perde arkasında sürüyor. ABD'li yetkili yaptığı açıklamasında, Washington'un Rusya'dan alınan S-400'lerden vazgeçmesi konusunda Türkiye ile müzakereleri sürdürdüğünü söyledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
ABD'den Türkiye ve Erdoğan açıklaması: Keşke bunu hiç yapmasalardı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin S-400'leri geri göndermesi ya da sistemi işler hale getirmemesi için Türkiye'ye baskı yaptığını söyledi.

"İster kapatsın, ister geri göndersin, ister imha etsin"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı son dakika haberine göre; gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, "Türkleri S-400'lerden caydırmak için hala çalışma yapılıyor: İster kapatsın, ister geri göndersin, ister imha etsin" ifadesini kullandı.

Söz konusu yetkili, bunun halen devam eden bir mesele olduğunu belirterek, "Orta yolu bulma, yeniden ele alma ve uzlaşıya ilişkin konuşuyoruz. Bu henüz masa dışına atılmış değil" dedi.

Trump'ın sözlerine atıfta bulundu

Dışişleri yetkilisi, S-400 meselesinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG unsurlarına karşı gerçekleştirdiği harekatı da kapsayan daha geniş bir müzakerenin parçası olduğunu ifade etti.

Amerikalı yetkili, "Başkan'ın (Donald Trump) da söylediği gibi, siz ateşi kesin, biz de yaptırımları keselim. Ancak henüz tehlike geçmiş değil" şeklinde konuştu.

Çözülememiş diğer konu

Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile henüz çözülememiş diğer konuların hepsinin üzerinde çalışıyoruz. CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları riski de Türklerle yaşadığımız bir dizi sorunun parçası" derken, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin hala Türk hükümetine verilebileceğini belirtti.

"Bazı Türkler Erdoğan gibi düşünmüyor"

Türk hükümetinde herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi düşünmediğini savunan yetkili, "Bundan aylar ya da yıllar evvel, 'Kendimizi Rus nüfuzu tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi NATO ortaklarımızdan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz, kendimizi Washington'dan izole etme tehlikesi altına atmamayı yeğleriz' diyen Türkler vardı" ifadelerini kullandı.

"Keşke S-400'leri hiç satın almamış oIsalardı"

Söz konusu yetkili, Türkiye'nin S-400'leri hiç satın almamış olmasının ideal seçenek olduğu aktararak, "Bu çizgi aşıldığına göre, artık mesele bunun nasıl soyutlanacağı, ayrı tutulacağı ya da etkisiz hale getirileceği. Ancak bu eskiden olduğundan daha zor" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçalar temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmeye başlamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
  1. Ankara
  2. S-400
  3. S-400 hava savunma sistemi

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş5 sa önce
    Ey siyonist abd ve ab istediğin kadar ulu biz s400 leri aldık kime karşı sizin gibi kişiliksiz aşağılık yaratıklara karşı sen istediğin silahı al sat üret bize gelince dur halt etmişsin sen nato dan çıkarılır mi şi z ihtiyacımız yok ha türkiye olarak vatanini millet ini sever herkes bu düşüncede sevmeyenler ayrı ha it ürür kervan yürür
  • mmdoff mmdoff 6 sa önce
    Bunlar boş laf..Sayın cumhurbaşkanını hiç tanımamışsınız..Nisanda S400 lerin faliyetine bekleriz..Biz yalnız Allah tan korkarız ..
  • mehmet soylumehmet soylu6 sa önce
    gelecek çinde, ne rusya ne abde. çin ile eşit şartlarda ortaklık yapılmalı
  • SamSam6 sa önce
    Bunlar ne kadar geri zekali ve ahmaklar böyle….ABD gibi yamuklarami güvenecegiz….Simdi acilen nükleer baslikli savunma füzeleri üretilmeli….
  • AlibabaAlibaba7 sa önce
    Demekki o kadar batıyor iyi yoldayız
  • ismailismail7 sa önce
    Eger Reis bu konuda geri adim atip, siz azgin yahudi uşaklarının isteklerini yerine getirsin, bi daha ona asla oy vermem. Asla.... Elinizden geleni ardiniza komayin. Azdan az, coktan cok gider...
  • mustafamustafa8 sa önce
    ben anlamıyorum suriyeye giriyoruz güvenli bölge kuruyoruz teröristler deaş bize kalıyor petrol sahaları abd ve rusyaya nasıl oluyor biz kerizmiyiz bari masraflarımızı karşılayın biz sahada ölelim bunlar petrole kavuşsunlar
  • abdullahabdullah8 sa önce
    keske abd haydut,saygisiz ve siyonist usagi isgalci olmasaydi ve bolgemizde harac toplamak icin terorist gruplar kurmasaydi!
  • İtsevmezİtsevmez8 sa önce
    Yalancının... soysuz çakal Türk milleti abd yi it kadar sevmez ve nefret eder sizi desteklediğimizi nereden çıkarıyorsunuz hergeleler bizim düşmanlarımızın başında siz varsınız kendinizi kandırmayın.Yılandan betersiniz çöküşünüz bizim elimizden olur inşaallah
  • SÖVÜ YORUMSÖVÜ YORUM8 sa önce
    TABİİ TABİİ... EKONOMİK OLARAK SAVUNMASIZ OLDUĞUMUZ GİBİ, SİLAHLARINIZA KARŞI DA SAVUNMASIZ OLMALIYIZ Kİ İSTEDİĞİNİZ ZAMAN BİZİ VURMAKLA TEHDİT EDEBİLESİNİZ... SÖVÜLMEYİ HAK EDİYORSUNUZ...
  • dumanlıdumanlı8 sa önce
    Ne yani şimdi Rus mandasınamı girdik.Yoksa hem amerikan hemde Rus mandasındamıyız. İki devletlede görüşmeden karar alamıyoruz. Ayıyla aynı yatağa girilmezkeniki ayıyla aynı yatağa hiç girilmez.
  • mutmainemutmaine9 sa önce
    ALAMAZ, YAPAMAZ diyen dengesizler şimdi başka FİTNE peşinde..içimizdeki pislikler bir türlü bitmek bilmiyor, interneti silah gbi kullanıyor ş.sizler.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ9 sa önce
    S 400 faslı kapandı, şu saaten sonraki hedefimiz süratle nükleer olmalı
  • Bekir Bekir 9 sa önce
    yusuf1 sa önceCHP zihniyetinin 100 yil önce kabul edip sürekli uyguladigi Amerikan mandasinin son Aliskanlik kirintilari... süpersin yusuf kardeş
  • ataata9 sa önce
    yaa bu yankiler gerçekten bizi salak mı sanıyorlar yoksa bi geri zekalılık sıkıntıları var mı acaba.... açık açık sizi ben sevgiyle kucaklamak istiyorum diyor ekrem misali... bunu yiyecek salak demek dünyada var ki bize de teklif ediyor... at o şekeri bak benim bon bonum daha güzel diyor.... biz de senin anan güzel mi diyoruz...
  • Leyla Leyla 9 sa önce
    Ulanşerefsiz sürüleri Ş 400 hepininzinpilanını bozdu değilmi yürüyün anca gidersiniz hecin develeri.
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 9 sa önce
    S-400 LERİN AMERİKAN YAPTIRIMLARI SAYESİNDE BU MİLLETE VE TÜRKİYE YE MALİYETİ 3-4 MİSLİ ARTMIŞ VE BEDELİ ÖDENMİŞ İKEN HÜKÜMETİ̇N VEYA DEVLETİN İÇİNDE HALA AYRI DÜŞÜNEN VARSA ( EĞER AMERİKANIN FİTNESİ DEĞİLSE ) O KİŞİ VEYA KİŞİLER VATAN HAİNİDİR VESSELAM
  • isminizisminiz10 sa önce
    Amerikalilar Patriot füzelerini biryerlerine soksunlar.
  • meyyidmeyyid10 sa önce
    s-400 leri geri verelimde ondan sonra en ufak itirazsa füze yollarım ha diye tehdit edin bizi değil mi.durmak yok yola devam demek ki doğru yoldayız bu kadar rahatsız olduklarına göre..
  • EfsaneEfsane10 sa önce
    Pkk lı veya chp li olsaydı çoktan çıkarırlardi. Demekki sorun adli tıpta halen daha fetö ve chplilerin elinde. Bunlar değilmiydi özalın otopsisinde zehir var zehirlenme yok diyen çakallar.Derhal bu kuruma operasyon yapılmalı.
  • yusufyusuf10 sa önce
    CHP zihniyetinin 100 yil önce kabul edip sürekli uyguladigi Amerikan mandasinin son Aliskanlik kirintilari

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