0553 313 94 23

ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri adım daha

Türkiye ile ABD'nin yaptığı mutabakat sonrası ABD'li senatörlerin Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım tasarısını kongreye sunmaktaki ısrarları kırıldı. Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, sürecin geri kalan kısmının Trump ve Pompeo'nun yönetmesi gerektiğini söyleyerek geri adım attı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 01:18
ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri adım daha

Türkiye ve ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasıyla ilgili yaptığı anlaşma sonrası Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askıya alınması gündeme geldi. Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre'nin, Türkiye'ye karşı alacağı yeni yaptırım tasarına ara verip bu konuda idareyi Donald Trump ve yönetimine bırakması gerektiğini savundu.

McCarthy, Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye hükümetiyle vardığı uzlaşı sonrası, "Sürecin geriği kalan kısmının onların idaresine bırakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'li senatörler yaptırımlar devam edecek demişti

Perşembe günü yapılan anlaşmanın ardından basın açıklaması yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin, "120 saatlik sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak" şeklinde konuşmuştu.

Ancak, ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısına "son sürat" devam edeceklerini vurgulamıştı.

Ne olmuştu?

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıklamıştı. Hazırlanan pakette askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı ve vize yaptırımlar bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 01:18
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron'dan küstah açıklama: DEAŞ yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur
    1. Macron'dan küstah açıklama: DEAŞ..
    2. ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri..
    3. Türkiye'den vatandaşlarına uyarı:..
    4. Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena..
    5. Türkiye'nin zaferini hazmedemeyen..
    6. Nuri Pakdil'in en son röportajı
    7. UEFA bu skandal sevinç gösterilerine..
    8. Bakanlık görüntüleri paylaştı! Hayat..
    9. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den..
    10. Galatasaray'dan Barış Pınarı..
    11. Trabzon hurmasının faydaları neler?..
    12. Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken..
    13. Kalp büyümesi belirtileri nelerdir?..
    14. Temel Karamollaoğlu: Bu kabul edilemez..
    15. MSB'den kimyasal silah iddialarına..
    16. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    17. Nefes kesen maç Galatasaray'ın!
    18. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    19. Uyuşturucu baronunun oğlu için şehri..
    20. NATO'dan Türkiye açıklaması
    21. Tuzsuz çekirdek kilo yapar mı?
    22. İran'dan Türkiye açıklaması
    23. İstanbul'a büyük müjde! Tarihinde bir..
    24. Tüm dünya 'Erdoğan kazandı' diye..
    25. Sağ karın boşluğu neden ağrır? Sağ..
    26. Çamaşır makinesinin içi nasıl..
    27. Türkiye'den yıl sonunda tarihi rekor!
    28. Egemen Bağış o fotoğrafı paylaştı ve..
    29. Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti..
    30. İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu..
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    ABD ile yapılan anlaşmaya İyi Parti'den ilk yorum
    ABD ile yapılan anlaşmaya İyi Parti'den ilk yorum

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!