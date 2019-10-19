ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri adım daha Türkiye ile ABD'nin yaptığı mutabakat sonrası ABD'li senatörlerin Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım tasarısını kongreye sunmaktaki ısrarları kırıldı. Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, sürecin geri kalan kısmının Trump ve Pompeo'nun yönetmesi gerektiğini söyleyerek geri adım attı.

Türkiye ve ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasıyla ilgili yaptığı anlaşma sonrası Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askıya alınması gündeme geldi. Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre'nin, Türkiye'ye karşı alacağı yeni yaptırım tasarına ara verip bu konuda idareyi Donald Trump ve yönetimine bırakması gerektiğini savundu. McCarthy, Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye hükümetiyle vardığı uzlaşı sonrası, "Sürecin geriği kalan kısmının onların idaresine bırakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. ABD'li senatörler yaptırımlar devam edecek demişti Perşembe günü yapılan anlaşmanın ardından basın açıklaması yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin, "120 saatlik sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak" şeklinde konuşmuştu. Ancak, ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısına "son sürat" devam edeceklerini vurgulamıştı. Ne olmuştu? ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıklamıştı. Hazırlanan pakette askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı ve vize yaptırımlar bulunuyor.

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