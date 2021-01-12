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Dünya ABD'den Türkiye için tepki çeken F-35 kararı
Dünya

ABD'den Türkiye için tepki çeken F-35 kararı

S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal eden ABD'den yeni bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Thomas Campbell, "Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 15:01:00 -
ABD'den Türkiye için tepki çeken F-35 kararı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı F-35'lerin üretimindeki katılımının 2021 ve 2022 yıllarında giderek daha da azalacağını ifade etti.

Rus basın kuruluşlarına demeç veren Campbell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldığı için F-35 programındaki üyeliği durdurulan Türkiye'nin üretime katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığının altını çizen ve Ankara'nın programdaki üyeliğinin sonlandırıldığını tekrarlayan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.

İmalat devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yapılan 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda F-35 programı konusunda atılan tek taraflı ve hukuksuz adıma karşın, Mart 2020 için planlanmasına rağmen Türk firmalarından imalatın kesilemediğine dikkati çekmişti.

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