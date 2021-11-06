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Dünya ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'taki askeri hareketliliğin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 08:18:00 - 2021-11-06 08:30:13
ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ülkesinin Meriç’te Türk-Yunan hududu yakınında bulunan Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrindeki askeri varlığının, Türkiye için tehdit teşkil etmediğini söyledi.

Pyatt, Selanik’te düzenlenen bir paneldeki konuşmasında “ABD ile Yunanistan’ın, Doğu Makedonya ve Trakya’daki ortaklık ilişkisi, Türkiye için tehdit oluşturmuyor” dedi. İki ülke arasında ekim ayında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA-1990) güncellenmiş yeni protokolüne değinerek “Savunma işbirliğimiz daha doruğa çıkmadı” diyen Pyatt, Yunanistan ile aynı stratejik çıkarları paylaştıklarını belirtti.

Yunanistan, bu protokol çerçevesinde, Türkiye’ye 45 km mesafede bulunan Dedeağaç şehrindeki kara kuvvetlerine ait “Yanuli” karargâhını üs olarak kullanması için ABD’ye tahsis etmişti. ABD de son yıllarda Avrupa’ya personel ve askeri malzeme sevkıyatı için Dedeağaç limanını kullanıyor. Bu arada, Elefteros Tipos gazetesi de ABD’nin Doğu Avrupa’da Rusya tehdidine karşı Dedeağaç limanınına yapması beklenen dev sevkıyatı 15 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceğini yazdı.

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