ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rayburn, Türk yetkililerle temaslarda bulunduğu Ankara'da Türkiye-ABD ilişkilerine dair dikkat açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'a konuşan Rayburn, Suriye sorununun siyasi yollarla çözümü, DAEŞ'in tamamen ortadan kaldırılması, El Kaide'nin Suriye’de güvenli alan bulamaması gibi birçok ortak amacın gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydetti ve '2020 senesinde yaşanan gelişmelerin artık Suriye’de askeri bir çözümün olmayacağını, Esed rejiminin bunu başaramayacağını gösterdiğini' ifade etti.

'Birlikte işbirliği yapabiliriz'

"Askeri çözüme dayanan stratejinin başarısız bir strateji olduğu ortaya çıktığına göre siyasi çözüm konusunda uzlaşan ülkelerin daha fazla koordinasyon içinde olmaları büyük önem taşıyor. Türkiye ve ABD bu görüşü paylaşıyor” diye konuşan Rayburn, bazı konularda görüş ayrılıkları olmasına rağmen Ankara ile her zaman işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Rayburn, “Birçok alanda çıkarlarımız örtüşüyor. Bunları geliştirebiliriz. İşbirliği yapabiliriz. Tabii ki görüş ayrılıklarımız oldu, inişli çıkışlı süreçler yaşandı ama genel olarak en kötü zamanlarda bile Türk muhataplarımızla yakın bir işbirliği içinde olduğumuzu hissettik. Çünkü neticede iki müttefikiz ve Suriye’de çıkarlarımız açısından aynı vizyonu paylaşıyoruz” dedi.