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Aktüel ABD'den Türk yemeğine tam not!
Aktüel

ABD'den Türk yemeğine tam not!

Edirne'yi gezen ABD'li turistler, adına türküler yakılan tava ciğerini çok beğendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:43:00 -
ABD'den Türk yemeğine tam not!

Rehberler eşliğinde tarihi ve kültürel alanları gezen 10 kişilik grup, daha sonra yemek molası verdi. Kafile, kentin önemli lezzetlerinden tava ciğeri yedi. ABD'li turistler, tava ciğeri çok beğendiklerini dile getirdi.

Turistlerden Alan Rindall, AA muhabirine, tava ciğerin farklı bir lezzet olduğunu söyledi.

Ciğerin tadına hayran kaldığını vurgulayan Rindall, "Ciğer yemeyi pek sevmezdim ama tava ciğerin lezzeti çok güzel. Gerçekten çok farklı ve güzel bir tat. Edirne de çok güzel bir şehir. Ziyaret edilecek pek çok yeri var." ifadelerini kullandı.

Altuhe Calway ise Edirne tava ciğerinin daha önce yediği ciğerlerden çok farklı olduğunu söyledi.

Tava ciğeri lezzetli bulduğunu belirten Calway, "Tava ciğeri çok sevdim, tadı çok güzel. Daha önce hiç yememiştim. Amerika'da da ciğer yapılıyor ancak bunun tadı çok farklı. Çok lezzetli." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise tava ciğerin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Turistlerin Edirne ve lezzetlerini beğendiğini aktaran Dinar, "Misafirlerimize tava ciğer ikram ettik, finalde de yarım ağızla da olsa tava ciğer türküsünden bir dörtlük söyledik. Amerika'dan Edirne'ye gezmeye geldiler, tava ciğerin tadını çok beğendiler. Döndüklerinde bu lezzeti anlatacaklar ve daha çok turistin gelmesine vesile olacaklar." şeklinde konuştu.

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