0553 313 94 23

ABD'den 'teröristlerle iş birliği' mesajı! "Yerel güçleri kullanabiliriz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İzlanda'nın devlet televizyonu RUV'a yaptığı açıklamalarda, DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelede yeniden terör örgütleri ile iş birliği yapabileceklerini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:16
ABD'den 'teröristlerle iş birliği' mesajı! "Yerel güçleri kullanabiliriz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DAEŞ ile mücadeleye farklı taktiklerle devam edeceklerini söyledi. Pompeo, "Bize yardım etmeleri için yerel güçleri kullanabiliriz" dedi.

İzlanda'nın devlet televizyonu RUV'a konuşan Mike Pompeo, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'de Fırat'ın doğusunda elinde tuttuğu son yerleşiminden çıkarılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DAEŞ'in geniş toprakları işgal ettiği dönemin geride kaldığını anımsatan Pompeo, "(Söz konusu dönem) ABD'nin, Suriye ve Irak'taki ortaklarımızın, yerel güçlerin çıkardığı iyi iş sayesinde geride kaldı. Gerçekten iyi işti. Ancak misyon sona ermedi. DAEŞ ile birden çok kıtada savaşmaktayız ama taktiklerimiz değişecek ve değişmeye devam edecek. DAEŞ adapte oldukça, biz de olacağız. İslami terörden yönelen tehdidi anlıyoruz. Başkan Trump bunu kararlılıkla anlıyor. Onlarla, onları bulduğumuz yerde savaşmaya ve sadece ABD'ye değil, müttefiklerimizin karşı karşıya kaldığı riski azaltmaya kararlıyız" diye konuştu.

Pompeo, bu mücadele için "2 bin, 4 bin veya 14 bin askeri" DAEŞ ile savaşılan her alanda bırakmaya gerek olmadığını belirterek, "Bize yardım etmeleri için yerel güçleri kullanabiliriz." dedi.

"İran en büyük güvenlik tehdidi"

Pompeo, İran ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz İran'a odaklanmış değiliz, biz güvenliğe odaklıyız. Orta Doğu'da güvenliğe en büyük tehdit, İran. Dolayısıyla sorunla mücadele etmeliyiz. (ABD öncülüğünde 12 Şubat'ta Varşova'da düzenlenen konferansta) 60 ülke vardı. Mogherini katılmadığı için üzgünüm. Bence katılmayışı, Avrupa Birliği için talihsiz bir durumdu. Beni üzdü, çünkü 60 ülke ve tarihi bir ziyaret vardı. Arap ülkeleri ve İsrail'in başbakanı aynı odadaydı, ortak tehditten söz ediyorlardı. Onlara biz koçluk yapmadık. Onları eğitmedik. Kendileri geldiler ve hepsi kendi halklarının güvenliği ve istikrarına en büyük tehdidin İran olduğunu açıkça belirttiler."

ABD'nin bu konuda da kararlı olduğunu vurgulayan Pompeo, "Baskı kampanyası sadece bir şeyi hedefliyor: Kasım Süleymani, (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani ve (İran Dışişleri Bakanı Cevad) Zarif'i, terör eylemlerine girmelerini engellemek için varlıktan mahrum etmek. Onlar dünyanın en büyük terör sponsorları" şeklinde konuştu.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson da AA muhabirinin, "DAEŞ'in elindeki son toprak parçasının da alınması ve ABD'nin de Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG'ye verilen silahları geri toplayacak mısınız?" sorusuna, "SDG, DAEŞ ile mücadelede etkili ve güvenilir bir ortak oldu. SDG'ye verilen silahların sınırlı, göreve özel ve DAEŞ'in yenilmesi hedeflerini elde edecek ölçüde olacağını ifade ettik. (Suriye'nin) Kuzeydoğusunun özgürleştirilmesi tamamlanmak üzere, ama daha yapılacak iş var. Onlar, alınan toprakları temizlerken ve DAEŞ'in tekrar ortaya çıkmasını engellerken, ortağımız SDG'ye destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde yanıt vermişti.

ABD, 2015'ten bu yana DAEŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veriyor. Washington yönetimi, DAEŞ'in Fırat'ın doğusundaki son yerleşimden de çıkarılmasının ardından YPG/PKK'ya desteğe devam edebilmek için "DAEŞ'ın temizlendiği bölgelerde yeniden ortaya çıkmasını engellemek" gerekçesini öne sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:16
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. DAEŞ
  3. DAEŞ ile mücadele
  4. Suriye
  5. Fırat'ın doğusu
  6. YPG/PKK
  7. Teröristlerle iş birliği

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Terörist tabiikide teröristle işbirliği yapacak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ANALİZ - Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
  1. ANALİZ - Afrika Birliği: Değişim mi,..
  2. CHP'den Engin Altay, TBMM Başkanlığına..
  3. Karamollaoğlu’ndan İdris Naim Şahin..
  4. Ankara'da tedavi gören Iraklı şeyh..
  5. Putin açık açık tehdit etti!
  6. Abdullah Çevrim, Fethiye'de son..
  7. Tüyler ürperten olay! Hatay'da 3 kadın..
  8. Kardinallerden piskoposlara cinsel..
  9. Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor..
  10. İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü
  11. Birinci Yaşlılık Şurası
  12. Serdivan’da Gönül Belediyeciliği için..
  13. Adana Müzesi’ne ödül
  14. Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi
  15. AK Parti'nin acı günü! Binali Yıldırım..
  16. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ’Buca’..
  17. "İsrail'in Filistin halkının parasını..
  18. Veliaht Prens Selman: "Yatırımların..
  19. Gördes’e 83 milyon liralık yatırım
  20. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

Günün Karikatürü

20 Şubat 2019
İstanbul için son anket açıklandı!
İstanbul için son anket açıklandı!
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"