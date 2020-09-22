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Dünya ABD'den terör örgütüne skandal Türkiye vaadi
Dünya

ABD'den terör örgütüne skandal Türkiye vaadi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, haddini aşarak Türkiye adına terör örgütü YPG/PKK'ya "artık operasyon olmayacak" iddiasıyla güvence verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:25:00 -
ABD'den terör örgütüne skandal Türkiye vaadi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, görüştüğü terör örgütü YPG/PKK'ye haddini aşan çapsız vaatte bulundu.

"Türkiye bölgede operasyon yapmayacak"

Edinilen bilgiye göre Jeffrey, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle bir araya geldi. Dün Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve ENKS temsilcileriyle görüşen Jeffrey, Türkiye'nin bölgede terör örgütüne karşı yeni harekat düzenlemeyeceğini öne sürerek, güvence verdi.

Deyrizor'u da es geçmedi

YPG/PKK ile ENKS'nin bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeffrey, daha sonrasında ise Deyrizor'a geçerek YPG/PKK'nın sözde askeri konseyi ve yerel meclis üyeleriyle buluştu. Yaptığı görüşmede bölgede sükunetin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Jeffrey, bölge halkına hizmetlerin temin edilmesinin gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

Murat

Demir sıcakken dövülür. Hemen bunlara bir füze ile sahada olduğumuzu atırlatalım
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Gazi

ABD'nin Yunanistan'a yönelik Sevilla'nın haritasını Yok farzedin açıklamasıyla bir ilgisi yoktur inşallah.
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