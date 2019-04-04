ABD'den Suudilere şok! Kesin olarak onaylandı ABD Temsilciler Meclisi, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onayladığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.