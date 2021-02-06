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Dünya ABD'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: Tüm desteği kestiler! Dımdızlak ortada kaldılar, hala 'müttefiğiz' diyorlar
Dünya

ABD'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: Tüm desteği kestiler! Dımdızlak ortada kaldılar, hala 'müttefiğiz' diyorlar

ABD, Yemen'de Suudi Arabistan operasyonları için verdiği istihbarat danışmanlık desteğini de kesti.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 01:32:00 -
ABD'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: Tüm desteği kestiler! Dımdızlak ortada kaldılar, hala 'müttefiğiz' diyorlar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verdiği sınırlı istihbarat ve taktiksel danışma desteğini de kestiğini duyurdu.

ABD yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) Yemen'deki operasyonlarda verilen desteğin sonlandırıldığını duyurması üzerine Pentagon konuyla ilgili detayları paylaştı.

İstihbaratın tamamını kestiler

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby, "Başkan'ın dünkü talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı, istihbarat, bazı danışmanlık ve taktik desteklerin de dahil olduğu muharebe dışı desteklerin tamamını kesti." ifadelerini kullandı.

Suudiler hala ortağız açıklaması yaptı

Suudi Arabistan'ın halen ABD'nin ortağı olduğunu ancak Biden'ın talimatının Yemen'deki operasyonlarla ilişkili olduğunu ifade etti.

Kirby, ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği destekleri gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Mühimmat satışı da askıya alındı

Biden yönetimi daha önce Yemen'de kullandığı gerekçesi ile Suudi Arabistan'a mühimmat satışlarını askıya almıştı.

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