ABD’den Suudi Arabistan kararı: Büyükelçilik personeline "Ülkeyi terk edin" talimatı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’daki diplomatik varlığına yönelik kritik bir güvenlik uyarısı yayımladı. Riyad Büyükelçiliği üzerinden duyurulan kararda, "güvenlik riskleri" gerekçe gösterilerek, acil işlerde görevli olmayan tüm personel ve ailelerinin derhal ülkeden ayrılmaları istendi. Bu hamle, bölgedeki askeri hareketliliğin sivil diplomatik misyonları tehdit eder boyuta ulaştığının en somut göstergesi olarak yorumlandı.

TAHLİYE DALGASI YAYILIYOR

ABD'nin Suudi Arabistan kararı münferit bir olay değil, geniş kapsamlı bir tahliye operasyonunun parçası olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, daha önce 3 Mart tarihinde de bölgedeki diğer kritik ülkeler olan Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt için benzer bir talimat yayımlamıştı. Bu ülkelerdeki devlet personelinin de büyük bir kısmının tahliye süreci devam ediyor.

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ

Washington'ın bu adımı, ABD-İsrail ve İran arasındaki doğrudan çatışmaların Körfez ülkelerindeki Amerikan varlığını açık hedef haline getirmesinin ardından geldi. Suudi Arabistan'da sivil yerleşim yerlerine düşen mühimmatlar ve petrol sahalarına yönelik İHA saldırılarının, bu tahliye kararında belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.