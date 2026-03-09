  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fener 90'da güldü İsfahan'da nükleer tesise saldırı: Ciddi hasar meydana geldi Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri Karadeniz’de! MSB duyurdu: "Kanatlarımızın rüzgarı dalgalara eşlik etti" Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı Katil İsrail'in vahşeti devam ediyor: Devrim Muhafızları karargahına hain saldırı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz "Ateş nehri" sonrası İsrail'den yeni tehdit: "İran’ın enerji altyapısını daha şiddetli vuracağız"
Dünya ABD’den Suudi Arabistan kararı: Büyükelçilik personeline "Ülkeyi terk edin" talimatı!
Dünya

ABD’den Suudi Arabistan kararı: Büyükelçilik personeline "Ülkeyi terk edin" talimatı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’den Suudi Arabistan kararı: Büyükelçilik personeline "Ülkeyi terk edin" talimatı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da tırmanan savaş ve artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan’daki büyükelçilik personelinin tahliyesine karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’daki diplomatik varlığına yönelik kritik bir güvenlik uyarısı yayımladı. Riyad Büyükelçiliği üzerinden duyurulan kararda, "güvenlik riskleri" gerekçe gösterilerek, acil işlerde görevli olmayan tüm personel ve ailelerinin derhal ülkeden ayrılmaları istendi. Bu hamle, bölgedeki askeri hareketliliğin sivil diplomatik misyonları tehdit eder boyuta ulaştığının en somut göstergesi olarak yorumlandı.

TAHLİYE DALGASI YAYILIYOR

ABD'nin Suudi Arabistan kararı münferit bir olay değil, geniş kapsamlı bir tahliye operasyonunun parçası olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, daha önce 3 Mart tarihinde de bölgedeki diğer kritik ülkeler olan Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt için benzer bir talimat yayımlamıştı. Bu ülkelerdeki devlet personelinin de büyük bir kısmının tahliye süreci devam ediyor.

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ

Washington'ın bu adımı, ABD-İsrail ve İran arasındaki doğrudan çatışmaların Körfez ülkelerindeki Amerikan varlığını açık hedef haline getirmesinin ardından geldi. Suudi Arabistan'da sivil yerleşim yerlerine düşen mühimmatlar ve petrol sahalarına yönelik İHA saldırılarının, bu tahliye kararında belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı
Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı

Gündem

Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı

İran'dan Suudi Arabistan hamlesi
İran'dan Suudi Arabistan hamlesi

Dünya

İran'dan Suudi Arabistan hamlesi

Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ları vurdu
Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ları vurdu

Dünya

Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ları vurdu

Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru!
Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru!

Gündem

Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru!

Suudi Arabistan’dan açıklama geldi! 4 İHA imha edildi
Suudi Arabistan’dan açıklama geldi! 4 İHA imha edildi

Dünya

Suudi Arabistan’dan açıklama geldi! 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü

Dünya

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı
Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

Dünya

Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

Mücteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından kabul edildi
Mücteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından kabul edildi

Dünya

Mücteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından kabul edildi

İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı
İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı

Dünya

İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23