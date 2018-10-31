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ABD'den 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kısa sürede...

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve İran destekli Husiler'e 2015'ten bu yana Yemen'de devam eden savaşı sonlandırmak için masaya oturma çağrısı yapıldı

31 Ekim 2018 Çarşamba 22:24
ABD'den 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kısa sürede...

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'de devam eden savaşın derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Husiler'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılara son vermesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ise hava operasyonlarını durdurması çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri'nin açıklamasında Yemen'deki savaşı bitirmek adına barış görüşmeleri yapmak için uygun bir iklimin oluştuğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Şimdi iki taraf adına da masaya gelme zamanı" ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de 2015 yılında başlayan savaşta ülkedeki pek çok silahlı grup savaşıyor. Tahran destekli Şii örgüt Husiler ülkenin batısını kontrol altında bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon Husilerle savaşıyor.

Dün de ABD Savunma Bakanlığı benzer yönde bir açıklama yaparak, Yemen'de kısa süre içerisinde ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında büyük bir uluslararası baskıyla karşılaşan Suudi Arabistan, Yemen'de devam eden savaş nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD'nin Yemen savaşındaki pozisyonunu değiştirmek zorunda kalabileceği yorumları yapılmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 22:24
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