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Dünya ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı
Dünya

ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna, Sentinel tipi radar ve Bradley sınıfı zırhlı araçlar sevk ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 06:55:00 -
ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki koalisyon güçlerinin güvenliğini desteklemek için birkaç adım atma talimatı verdi. Sentine radarı ve Bradley, Zırhlı Savaş Araçları gönderdi. "Denildi.

ABD güçlerinin DEAŞ ile mücadeleye devam etmesini sağlamak için bu adımların atıldığını belirten Urban, Koalisyonun güçten korunma amacıyla bölgedeki kuvvet konumlarında değişiklik yaptığını belirtti.

Urban, "Savunma Bakanlığı daha önce Bradley araçlarını Suriye'ye sevk etmişti. ABD, Suriye'deki herhangi bir ülkeyle bir çatışmanın peşinde değil, ancak gerekirse koalisyon güçlerini koruyacak" dedi.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Urban, "Bu araçlar ve radar sistemi ABD askerleri tarafından kullanılacak" dedi. 

Bölgeye kaç tane zırhlı araç gönderildiği sorusuna "güvenlik gerekçesiyle" cevap vermek istemediğini söyledi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, bu araçların Amerikan askerleri tarafından kullanılacağı ve koalisyon güçlerinin bölgede serbest harekat kabiliyeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Pentagon'un daha önce 2019'da Bradley araçlarından Suriye'ye sevk ettiği hatırlatıldı.

Suriye'nin kuzeydoğusunun belirli bölgelerinde geri çekilen ABD ordusu, SDG adını kullanan terör örgütü YPG / PKK ile işbirliğine devam ederken, örgütün ülkenin doğusundaki petrol tesislerini kontrol etmeye devam ediyor.

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