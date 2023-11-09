ABD'den Suriye'de hava saldırısı
Uzun süredir Suriye ve Irak'ta istikrarsızlık peşinde koşan ABD güçleri Suriye'de İran'la irtibatlı bir tesisi vurdu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD savaş uçaklarının Amerikan personeline yönelik saldırılara tepki olarak Suriye'nin doğusunda İran bağlantılı bir bölgeye saldırı düzenlediğini söyledi.
Austin, "ABD askeri güçleri, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi. Bu saldırı, iki ABD F-15'i tarafından bir silah depolama tesisine gerçekleştirildi." dedi.
Kaynak: AA