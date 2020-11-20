ABD'den Sudan'a Etiyopya’da çatışmalardan kaçanlara kapılarını "açık tut" çağrısı

HARTUM (AA) - ABD, Sudan ve komşularına Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçanlara sınırlarını açık tutması çağrısı yaptı.

Sudan resmi haber ajansına göre, ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tibor Nagy, basın açıklamasında, "Etiyopya’dan komşu ülkelere sivillerin akınını yakından izliyoruz. Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım yetkilileriyle acil durum planları hakkında iletişim halindeyiz. Komşu ülkeleri çatışmalardan kaçan sığınmacılara sınırlarını açık tutmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nagy, Sudan halkına Etiyopyalı sığınmacılara gösterdiği ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ülkesinin Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışmaların başlamasının ardından ciddi endişesini ifade ettiğini vurgulayan Nagy, sükunet ve sivillerin korunması çağrısı yaptığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a gelecek 6 ayda 200 bin kişinin sığınmasının beklendiğini bildirerek, acilen geçici bir ateşkes ilan edilmesini istemişti.

Sudanlı yetkililer, dün, Etiyopyalı sığınmacıların sayısının 36 bine ulaştığını duyurmuştu.

Etiyopya Acil Durum Görev Gücü tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya silahlı kuvvetlerinin, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu kapsamında stratejik konumdaki Axum ve Adva kentlerini ele geçirdiği, kontrol altına alınan yeni yerlerle Etiyopya federal ordusunun TPLF kontrolündeki Adigrat şehrine çok yaklaştığı kaydedilmişti.

- Sudan'da halen 1 milyon sığınmacı bulunuyor

Etiyopya’dan gelecek on binlerce sığınmacı göçü, tarihinin en büyük sel felaketi, kabile çatışmaları, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçen Sudan’ın yükünü daha da ağırlaştıracağından hükümet uluslararası yardım kuruluşlarına destek çağrısı yapmıştı.

Afrika’daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan’da çoğunluğu Güney Sudan’dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.



