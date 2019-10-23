ABD'den son dakika 'Türkiye ve Rusya' açıklaması!
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington yönetiminin şu anda Suriye'de Türkiye ve Rusya ile işbirliği yapma niyetinde olduğunu söyledi.23 Ekim 2019 Çarşamba 19:23
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Jeffrey, "Şu anda Türkler ve Ruslar ile çalışacağız. Ayrıca Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki partnerlerimizle çalışacağız. Ancak DEAŞ'la mücadeleye devam etmek ve istikrarı sağlamak için Suriye rejimiyle çalışmayacağız" dedi.
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