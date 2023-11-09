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Gündem ABD'den son dakika İsrail açıklaması! 'Günde 4 saat ara verilecek'
Gündem

ABD'den son dakika İsrail açıklaması! 'Günde 4 saat ara verilecek'

Yeniakit Publisher
2023-11-09 19:26:00 - 2023-11-09 19:44:29
ABD'den son dakika İsrail açıklaması! 'Günde 4 saat ara verilecek'

Siyonist İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor.

Okul, hastane, mülteci kampı gibi sivillerin yaşam yerlerini açıktan hedef alan İsrail'in şehit ettiği Filistinli sayısı 11 bin ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin 4 bini ise çocuk ve bebeklerden oluşuyor.

Filistin'de kahreden bilanço ortaya çıkarken, ABD'den bir son dakika açıklaması geldi.

ABD, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine geçmeleri için her gün 4 saat boyunca saldırılara ara vereceğini duyurdu.

Katil İsrail ordusu, daha önce sivillerin kaçış güzergahındaki otoyolları da bombalamıştı.
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Öte yandan siyonistler yaralıları Mısır'a taşıyan ambulans konvoyunu da hedef alarak onlarca yaralı Filistinliyi şehit etmişti.

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