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Dünya ABD'den son dakika Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Gazze'de ateşkes açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-03 00:06:00 -
ABD'den son dakika Gazze'de ateşkes açıklaması

ABD’li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi’nde 6 haftalık bir ateşkese razı oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın anketlerde İsrail'e verdiği destek nedeniyle oy erimesi yaşaması nedeniyle İsrail'e karşı adım atmak zorunda kaldı.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırıları devam ederken, ABD'den son dakika ateşkes açıklaması geldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor.

ABD’li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” dedi.

İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından gözler Hamas'a çevrildi.
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