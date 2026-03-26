ABD'den şok karar: Wi-Fi cihazlarına yasak
ABD’den şok karar: Wi-Fi cihazlarına yasak

ABD'den şok karar: Wi-Fi cihazlarına yasak

Federal Communications Commission, ulusal güvenlik gerekçesiyle yurt dışında üretilen Wi-Fi yönlendiricilerini “güvensiz cihazlar” listesine aldı. Yeni cihazların satışı durdurulurken, karar siber güvenlikte yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD, siber tehditlere karşı en sert adımlarından birini attı. Federal Communications Commission (FCC), ülke dışında üretilen tüm tüketici tipi Wi-Fi yönlendiricilerini yasaklı cihazlar listesine ekledi. Bu karar, internet altyapısının kalbinde yer alan cihazların doğrudan hedef alınması açısından dikkat çekti.

Yetkililere göre, yabancı üretimli yönlendiricilerde bulunan güvenlik açıkları, son yıllarda artan siber saldırılarda kritik rol oynadı. Özellikle “Volt”, “Flax” ve “Salt Typhoon” adlı saldırı dalgalarında bu cihazların kullanıldığı ve saldırganların ev ve iş ağlarına sızarak veri çaldığı öne sürüldü. ABD yönetimi, bu faaliyetlerin arkasında yabancı bağlantılı aktörlerin bulunduğunu savunuyor.

 

YENİ CİHAZLAR YASAK, MEVCUTLAR DEVAM

Yeni düzenleme, halihazırda kullanılan cihazları kapsamayacak. ABD’de yaşayan kullanıcılar mevcut yönlendiricilerini kullanmaya devam edebilecek. Ancak bundan sonra yurt dışında üretilen yeni Wi-Fi cihazları, FCC onayı olmadan ülkeye sokulamayacak veya satılamayacak.

Üreticiler için ise süreç daha da sıkılaştırılıyor. ABD pazarında kalmak isteyen şirketlerin, üretim süreçlerini şeffaf hale getirmesi ve mümkünse üretimi ülke içine kaydırması gerekecek.

 

DİJİTAL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre bu karar, sadece bir teknoloji düzenlemesi değil; aynı zamanda küresel teknoloji rekabetinde yeni bir cephe açılması anlamına geliyor. ABD’nin attığı bu adımın, diğer ülkelerde de benzer güvenlik önlemlerini tetikleyebileceği belirtiliyor.

İnternet altyapısının en kritik parçalarından biri olan yönlendiricilere yönelik bu hamle, siber güvenliğin artık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

