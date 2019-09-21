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ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon hazırlığı teröristlerin hamisi ABD'yi harekete geçirdi. Terör örgütüne binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD, Türkiye'nin operasyonunu engellemek amacıyla Suriyeli muhaliflere skandal bir teklifte bulundu. ABD heyeti, Suriyeli muhaliflere "bizimle çalışın ve PKK'ya destek verin" dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:04
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar

Tel Abyad, Rasul Ayn, Rakka, Haseke, Deir el Zor Yerel Meclisi Yönetimleri, STK temsilcileri ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı ile görüşen ABD heyeti, ''PKK işgal bölgelerine geçin, can güvenliğinizi biz sağlarız'' taahhüdünde bulundu. Gaziantep'te yapılan toplantılara katılan muhalif isimler görüşme detaylarına dair önemli bilgiler verdi.

Esed'e karşı birlikte savaşalım

Pentagon, PKK terör örgütüne silah ve cephane sevkiyatı ile birlikte militan eğitimini de sürdürürken Dış İşleri Bürokratları ABD-PKK ittifakı tarafından işgal edilen bölgeleri temsilen kurulan Yerel Meclis Yöneticileri ve Sivil toplum kuruluşlarını yakın markaja aldı.

ABD Dış İşleri Temsilcileri Suriyeli muhalif isimlerle 16-19 Eylül tarihlerinde Gaziantep Yasem Plaza’da bulunan Dış İşleri Özel Ofisi’nde görüştü.

Mardin, Ceylanpınar, Akçakale, Kilis, Şanlıurfa gibi merkezlerden gelen muhaliflere çalışmalarınızı beldelerinizde yürütün. PKK ile anlaştık. PKK Esed yönetimine karşı sizinle birlikte savaşmaya hazır" denildi.

PKK'dan vazgeçemeyiz

ABD’liler ile yapılan görüşmelere katılan ve Yeni Şafak'a bilgi veren Tel Abyad ve Resul Ayn heyetinden bazı isimler ABD’li yetkililerin kendilerine PKK’dan vazgeçmeyiz vurgusunda bulunduğunu söyledi. Söz konusu görüşmede PKK terör örgütünün DEAŞ’a karşı önemli bir mücadele sergilediğini kaydeden ABD’li bürokratlar, Esed rejimi ve müttefiklerine karşı da PKK’nın sigorta işlevi gördüğünü belirttiler. ABD heyeti, Rakka ve Deir el Zor’da Suriye Ordusu ve destekçilerinin herhangi bir askeri operasyonuna izin verilmeyeceğini kaydetti.

Dış İşleri bünyesinde Siyasi İşler Sorumlusu olarak görev yapan ve Suriyeli muhaliflerle yapılan görüşmelere katılan Pakistan asıllı Zehra Bill’in eşinin de ABD-Türkiye müşterek harekat merkezinde görevli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Türkiye'nin yanındayız

Gaziantep toplantılarına katılan Suriyeli muhalifler, ABD Dış İşleri temsilcilerine PKK’nın 4 yıllık insan hakları ihlallerini anlattı ve TSK Harekatını desteklediklerini iletti. Bazı muhalif isimler ise Münbiç, Rakka, Deir el Zor, Haseke, Resul Ayn, Tel Abyat, Ayn İsa, Kamışlı, Tabka gibi işgal bölgelerinde sergilenen PKK ihlallerine dair detaylı bilgiler verdi.

PKK karşıtı Kürt muhalifler de katıldı

Suriyeli Yerel Meclis Üyeleri ve STK yöneticileri muhatablarına Türkiye’nin yanındayız mesajı verdi. Gaziantep’te yapılan görüşmelere PKK karşıtı Kürt muhalifler de katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:04
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Ordu
  4. Mardin
  5. Gaziantep
  6. ABD
  7. PKK
  8. Suriye
  9. Türkiye
  10. DEAŞ
  11. Suriyeli muhalifler
  12. TSK

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