  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den skandal Türkiye haberi! Açık açık destek verdiler
Dünya

ABD'den skandal Türkiye haberi! Açık açık destek verdiler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler devam ederken New York Times, yaşanan olayları yakın markaja alarak skandal bir destekte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:57:00 -
ABD'den skandal Türkiye haberi! Açık açık destek verdiler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atama kararını siyasallaştıran gruplar, üniversite bahanesi altında provokasyonlarına devam ediyor. Son olarak İslami değerleri ayaklar altına alarak sözde protesto haklarını kullanan eylemcilere ABD'den destek geldi.

Bir çok yabancı medya kuruluşunun takip ettiği eylemlere New York Times, platformu üzerinde geniş yer ayırdı.

Boğaziçi provokasyonuna destek

Yasa dışı örgütlerin de provokasyona destek verdiği olaylar, New York Times'ın da yakın takibinde. Gösterilere platformları üzerinde geniş yer ayıran ABD'li medya kuruluşu, Boğaziçi provokasyonuna açık açık destek verdi.

New York Times gazetesi, Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeye uyarak Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırtlarını dönerek protesto ediyorlar." dedi.

"Protestolar devam etsin"

Provokasyonlara verdikleri destekle yeni bir "Gezi Parkı" hayali kuran New York Times, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gerilimi köpürtmeye çalışıyor. "öğrencilerin polisle çatıştığını", yine öğrencilerin Bulu’nun ataması geri çekilinceye veya istifa edene kadar protestoyu sürdürecekleri konusunda ısrarcı oldukları mesajını verdi.

ABD'li basın kuruluşu, provokasyona yönelik polis müdahalelerine ilişkin de gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskılama girişimi olduğunu belirtti.

New York Times gazetesi Gezi Parkı provokasyonları zamanında da illegal örgütleri şirinleştirmeye çalışmış, şiddet olaylarını meşrulaştırma girişimlerinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

memleketim

polisleri askeri halkını katleden gösteri yaptırmayan ırkçılk yapan abd yönetimleri her söyleminiz sahte algı yalan.siz kimseyi düşünmez ülkeleri karıştırırsınızki oraya egemen olun.başka kapıya pkk işid destekçisi abd
  • Yanıtla

ABD Rusya'daki kalkismayi da, Iran'daki kalkismayi da destekliyor!

Ama oralarda hic kimse cikip aaaa bunlar muhalefeti destekliyor diye zirvalamiyor, cunku SAHTEKAR degiller!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum
Gündem

Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum

Nevşin Mengü, Youtube yayınında kullandığı ifadelerle sosyal medyada 'bu kadın acilen bir psikiyatriste tedavi olmalı' yorumlarına neden old..
AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki!
Gündem

AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki! "Gul lillezîne keferû..."

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe'ye yapılan alçak hakarete sert tepki gösteren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyazıt Meydanı'nda eylem düzen..
Kritik toplantı başladı! Masada o konular var
Gündem

Kritik toplantı başladı! Masada o konular var

Kritik Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, okulların duru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay