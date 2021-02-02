ABD'den skandal Türkiye haberi! Açık açık destek verdiler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atama kararını siyasallaştıran gruplar, üniversite bahanesi altında provokasyonlarına devam ediyor. Son olarak İslami değerleri ayaklar altına alarak sözde protesto haklarını kullanan eylemcilere ABD'den destek geldi.

Bir çok yabancı medya kuruluşunun takip ettiği eylemlere New York Times, platformu üzerinde geniş yer ayırdı.

Boğaziçi provokasyonuna destek

Yasa dışı örgütlerin de provokasyona destek verdiği olaylar, New York Times'ın da yakın takibinde. Gösterilere platformları üzerinde geniş yer ayıran ABD'li medya kuruluşu, Boğaziçi provokasyonuna açık açık destek verdi.

New York Times gazetesi, Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeye uyarak Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırtlarını dönerek protesto ediyorlar." dedi.

"Protestolar devam etsin"

Provokasyonlara verdikleri destekle yeni bir "Gezi Parkı" hayali kuran New York Times, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gerilimi köpürtmeye çalışıyor. "öğrencilerin polisle çatıştığını", yine öğrencilerin Bulu’nun ataması geri çekilinceye veya istifa edene kadar protestoyu sürdürecekleri konusunda ısrarcı oldukları mesajını verdi.

ABD'li basın kuruluşu, provokasyona yönelik polis müdahalelerine ilişkin de gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskılama girişimi olduğunu belirtti.

New York Times gazetesi Gezi Parkı provokasyonları zamanında da illegal örgütleri şirinleştirmeye çalışmış, şiddet olaylarını meşrulaştırma girişimlerinde bulunmuştu.