ABD'den skandal Türkiye çıkışı! "Hesap sormalıyız"

Kıbrıs için Adalet Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Türkiye'nin stratejik konumu, onlara işgal etme, öldürme, insan haklarını ihlal etme yetkisi vermiyor. Onlardan hesap sormamız gerekiyor" diyerek büyük bir skandala imza attı.

Mepanews'in haberine göre Meclis Başkanı Pelosi, "Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Türkiye'nin yasa dışı işgali hakkında hesap vermesi, adaletsizliğin sona ermesi ve çözüm bulunması için ortak çaba harcıyor" ifadelerini kullandı.

Tüm Kıbrıslıların endişelerini giderecek bir birlik planı üzerinde çalışmaları sürdürmek istediklerini söyleyen başkan, "Kıbrıs halkının barış içinde yaşadığı, çocukların büyüdüğü ve geliştiği bir geleceği beraber inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.