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Dünya ABD’den, skandal Türkiye açıklaması! Hadi be oradan
Dünya

ABD’den, skandal Türkiye açıklaması! Hadi be oradan

Terörün ve teröristin en büyük hâmisi ABD, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki son askeri harekatından rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 10:21:00 -
ABD’den, skandal Türkiye açıklaması! Hadi be oradan

Terörün ve teröristin en büyük hâmisi ABD, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki son askeri harekatından rahatsız oldu.

Türkiye'nin, Suriye’nin kuzeyinde acilen gerilimi düşürmesi gerektiği belirtilen ABD Dışişleri Bakanlığı'nın küstah açıklamasında “Bölgeyi istikrarsızlaştıran, ortak hedefimiz olan IŞİD’le mücadeleyi tehdit eden ve sivilleri ve ABD personelini tehlikeye atan son askeri harekattan derin endişe duyuyoruz" denildi. 

 

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Yorumlar

şüpeci

sığır çobanı senin pkk ile ortaklığın da beni tehlikeye atıyor küresel eşkıya taaa suriyede işin ne ne ışıdı ne deaşı nerdeler hani sen demeden hamle yapıyor mu ki onu bahane edersin

Ahmet ali gül

Rahatsız oluyorsan terk edeceksin orayı seni zorla tutan mı var. Burnumuzun dibinde teröristlerle birlikte Türkiye'nin altını oyu yon
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