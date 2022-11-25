ABD’den, skandal Türkiye açıklaması! Hadi be oradan
Terörün ve teröristin en büyük hâmisi ABD, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki son askeri harekatından rahatsız oldu.
Terörün ve teröristin en büyük hâmisi ABD, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyindeki son askeri harekatından rahatsız oldu.
Türkiye'nin, Suriye’nin kuzeyinde acilen gerilimi düşürmesi gerektiği belirtilen ABD Dışişleri Bakanlığı'nın küstah açıklamasında “Bölgeyi istikrarsızlaştıran, ortak hedefimiz olan IŞİD’le mücadeleyi tehdit eden ve sivilleri ve ABD personelini tehlikeye atan son askeri harekattan derin endişe duyuyoruz" denildi.