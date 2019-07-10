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ABD’den skandal PYD teklifi! “Onları eğitin”

'Biz çekildikten sonra Suriye'ye asker gönderin ve yerimizi alın' diyerek Almanya'nın kapısını çalan ABD, PYD’yi eğitmesi için Danimarka’ya mesaj gönderdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
ABD’den skandal PYD teklifi! “Onları eğitin”

Almanya'ya 'Biz çekildikten sonra Suriye'ye asker gönderin ve yerimizi alın' diyen ABD'nin şimdi de Danimarka'ya terör örgütü PYD'ye eğitim vermesi için teklif götürdüğü ortaya çıkdı.

Danimarka'nın saygın gazetelerinden Politiken'deki haberde, ABD'nin Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin bu isteği Danimarka Parlamentosu'nun Dış Politika Komisyonu'nda da gündeme geldiği, Danimarka'da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi.

Haberde, Danimarka Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı ifade edilirken, Danimarka'nın ABD'nin talebine nasıl yanıt vereceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Tek partili azınlık hükümetini kuran, Sosyal Demokrat Parti'yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller), PYD/YPG'ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

Almanya'ya Suriye teklifi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 7 Temmuz'da ülkesinin, Anti-DAEŞ koalisyonundaki partnerlerinden, daha fazla görev yapabilecek gönüllüler aradığına işaret ederek, "Almanya'nın bu konuda daha fazla şeyler yapacağını umuyoruz. DAEŞ, en iyi Suriye'deki yerel güçler ile püskürtülebilir. Ancak hava desteği, lojistik, eğitim ve teknik yardım konularında belirli bir uluslararası güce ihtiyaç var. İstikrar olmazsa DAEŞ veya diğer gruplar geri gelirler. Biz DAEŞ'i tam olarak imha etmek istiyoruz. Biz Suriye'de BM tarafından yönetilen bir siyasi reform sürecine girilmesini ve İran'ın ülkeden tamamen çekilmesini istiyoruz. Askerler kendilerini savunmaya hazır olmalılar. Askerlerin ağır makineli silahlar ile bazukaları ve benzeri silahları olacak. Ancak hücum edecek birlikler Suriyeli güçlerden oluşacak" dedi.

Berlin'de hükümet temsilcileriyle konuyu görüştüğünü açıklayan Jeffrey, "Almanlar düşünüp ne yapabileceklerine bakacaklar" ifadesini kullandı.

Jeffrey, askeri operasyonların Almanya'da nasıl karşılandığını bildiklerini de dile getirerek, "Biz Alman tarihini 1933 yılından bu yana biliyoruz. Almanların, her bir askeri angajmanı ne kadar titiz mülahaza ettiklerini de. Ancak böyle bir karar vermek hiçbir ülke için kolay değildir" şeklinde konuştu.

Almanya'dan cevaplar

Almanya'da Koalisyonun küçük ortaklarından Sosyal Demokratlar (SPD) bu talebi reddediyor. SPD yönetimindeki Thorsten Schaefer-Guembel, "Suriye'de Alman askeri olmayacak. Diğer koalisyon ortaklarından da bunu isteyen kimsenin olmadığını görüyorum" yazdığı bir tweet paylaştı.

Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in seçilmesi halinde yerine geçmesi beklenen, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisi başkanvekili Johann Wadephul ise, Almanya'nın ABD'den gelen bu çağrıyı hiç düşünmeden reddetmemesi gerektiğini söyledi.

Alman DPA haber ajansına konuşan, Merkel'in CDU partisinin yöneticilerinden Wadephul, "Bölgede bizim güvenliğimize ne olacağına karar veriliyor, Amerika'nınkine değil" dedi.

Öte yandan Yeşiller Partisi, Özgür Demokratlar ve Sol Parti de Merkel'i "ABD'nin asker gönderme talebini kabul etmemesi" yönünde uyardı.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
  1. Almanya
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Danimarka
  5. PYD
  6. PYD/YPG
  7. PKK
  8. Danimarka Savunma Bakanlığı
  9. Sosyal Demokrat Parti
  10. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  11. EĞİTİM
  12. Sosyal Demokratlar (SPD)
  13. Merkel

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  • CanerCaner58 dk önce
    Su utanmazlıga bakın biz gidince haclı ordusuna sahip olun dıyorlar

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