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Dünya ABD'den skandal paylaşım! Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Dünya

ABD'den skandal paylaşım! Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan ABD'nin Atina Büyükelçiliği "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." ifadeleriyle üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 01:28:00 -
ABD'den skandal paylaşım! Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin tavan yaptığı dönemde ABD uçak gemisi 'George H. W. Bush' Girit Adası’na yanaştı. ABD'nin Atina Büyükelçiliği ise uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Adriyatik denizindeki tatbikatından sonra en büyük gemisini Yunanistan'ın Girit adasına demirledi. Yunanistan medyası bu olayı, Türk-Yunan ilişkileri gerginken yaşanmasından ötürü Amerika'nın kendilerine destek vermesi şeklinde yorumladı.

ABD'den tehdit gibi Yunanistan paylaşımı

Son dönemde Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna aykırı adımlar atan ABD son olarak Atina Büyükelçiliği hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

ABD'nin Atina'da bulunan Yunanistan Büyükelçiliği, George H.W. Bush uçak gemisinden çekilen fotoğrafları, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." notuyla paylaştı. Bu paylaşım, 'Türkiye'ye üstü kapalı bir tehdit' olarak yorumlandı.

 

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