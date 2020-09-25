ABD’den skandal çağrı! Tarafını açıkça seçti

En son İtalya’nın Doğu Akdeniz’de doğal gaz bulmasından sonra tekrar gündem olan Akdeniz Bölgesi’nde ABD yönetimi de tarafını açıkça belli etti. Bütün Avrupa’yı karşısına alan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin son bulmasını isteyen ABD yönetimi Oruç Reis’in petrol-doğal gaz arama çalışma faaliyetlerini provokatif eylem olarak açıkladı.

“Türkiye’nin bu işe son vermesi gerek”

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Steven Bigan, dün gece son dakika olarak yaptığı açıklamada; “Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki 'provokatif' deniz operasyonlarına son vermeli ve tansiyonu düşürmeli” ifadelerini kullandı.

Ankara’dan yapılan bu faaliyetlerin durdurulmasını isteyen Bigan, halihazırdaki tablodan memnun olduğunu da dile getirdi.

ABD yönetiminin Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili görüşmelerin başlamasını umduğunu söyleyen Bakan yardımcısı yaşanan bu krizin çözülmesi için tek yol diplomasi olduğunu belirtti.