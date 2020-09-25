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Gündem ABD’den skandal çağrı! Tarafını açıkça seçti
Gündem

ABD’den skandal çağrı! Tarafını açıkça seçti

Doğu Akdeniz’deki enerji krizi devam ederken Yunanistan, Fransa ve Almanya’dan sonra Amerika Birleşik Devletleri de tarafını açıkça belirledi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Steven Bigan, skandal bir açıklama yaparak, Türkiye’nin petrol- doğal gaz arama çalışmalarını “provokatif” eylem olarak gördü.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:44:00 - 2020-09-25 10:47:03
ABD’den skandal çağrı! Tarafını açıkça seçti

En son İtalya’nın Doğu Akdeniz’de doğal gaz bulmasından sonra tekrar gündem olan Akdeniz Bölgesi’nde ABD yönetimi de tarafını açıkça belli etti. Bütün Avrupa’yı karşısına alan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin son bulmasını isteyen ABD yönetimi Oruç Reis’in petrol-doğal gaz arama çalışma faaliyetlerini provokatif eylem olarak açıkladı.

“Türkiye’nin bu işe son vermesi gerek”

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Steven Bigan, dün gece son dakika olarak yaptığı açıklamada; “Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki 'provokatif' deniz operasyonlarına son vermeli ve tansiyonu düşürmeli” ifadelerini kullandı.

Ankara’dan yapılan bu faaliyetlerin durdurulmasını isteyen Bigan, halihazırdaki tablodan memnun olduğunu da dile getirdi.

ABD yönetiminin Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili görüşmelerin başlamasını umduğunu söyleyen Bakan yardımcısı yaşanan bu krizin çözülmesi için tek yol diplomasi olduğunu belirtti.

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Yorumlar

KAYI

İT DERİSİNDEN POST DÜŞMANDAN DOST OLMAZ DEMEKİ REİS DOĞRUYOLDADIR ALLAH RESİN YARDIMCISI OLSUN.
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