ABD'den skandal açıklama: Suriye'deki petrol sahaları YPG için önemli bir kaynak olabilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yatakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir. " ifadelerini kullandı.

Esper, bugünkü basın toplantısında, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek. El Bağdadi sağken bu yataklar IŞİD'in finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu" dedi.

Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir" diye ekledi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak'tan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.

Ne olmuştu?

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı. Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.